Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко поделился мнением о Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Вчера не было сильных показательных выступлений, вчера были рекламные соревнования, они были как шоу. Спортсмены впервые участвовали в таком виде, и эти соревнования дали очень большой толчок для рекламы и развития нашей лёгкой атлетики. Всё очень жёстко и всерьёз. Будет очень упорная борьба в каждом виде спорта, и я надеюсь, что будут очень высокие результаты. Мы обычно сравниваем с нормативными результатами на чемпионатах мира и Европы. Олимпийские нормативы можно будет выполнять с 1 июля. Все стремятся уже к этому числу войти в форму. Время быстро меняется, и никто не знает, поедем мы или не поедем, будем участвовать или нет, но сборная должна быть готова всегда выехать и бороться за медали», — заявил Мащенко RT.

Ранее сообщалось, что Сотомайор разорвал заднюю поверхность правого бедра в ходе забега на Никольской.