Макаренко считает, что всё внимание на Неделе лёгкой атлетики сосредоточено на приглашённых участниках

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко высказала мнение, что всё внимание в преддверии Недели лёгкой атлетики сосредоточено на приглашённых участниках.

Макаренко посетовала на то, что всё внимание в преддверии турнира сосредоточено на приглашённых участниках, а не на непосредственных представителях вида. По её словам, даже на афишах нет ни слова об атлетах, которым предстоит выйти на дорожку.

«Хочется, чтобы люди, приходя на соревнования, знали: помимо звёзд тут есть ещё и спортсмены, показывающие высокие результаты. В прошлом году я не выступала на Неделе лёгкой атлетики, потому что была травмирована, так что смотрела трансляции по телевизору. И было немного странно, что звёздам со стороны прессы уделялось больше внимания, чем спортсменам. Но, возможно, именно после просмотра таких шоу кому-то понравится лёгкая атлетика и он захочет ею заниматься. Может быть, кто-то придёт посмотреть на фигуристок, а полюбит атлетику. Ведь у нас очень красивый вид спорта. Где ещё увидишь, как люди так быстро бегут или прыгают с шестом по пять метров, особенно девушки?» — отметила спортсменка в разговоре с RT.

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