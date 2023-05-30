Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Макаренко считает, что всё внимание на Неделе лёгкой атлетики сосредоточено на приглашённых участниках

Короткая ссылка
Российская легкоатлетка Кристина Макаренко высказала мнение, что всё внимание в преддверии Недели лёгкой атлетики сосредоточено на приглашённых участниках.
Макаренко считает, что всё внимание на Неделе лёгкой атлетики сосредоточено на приглашённых участниках
  • РИА Новости

Макаренко посетовала на то, что всё внимание в преддверии турнира сосредоточено на приглашённых участниках, а не на непосредственных представителях вида. По её словам, даже на афишах нет ни слова об атлетах, которым предстоит выйти на дорожку.

«Хочется, чтобы люди, приходя на соревнования, знали: помимо звёзд тут есть ещё и спортсмены, показывающие высокие результаты. В прошлом году я не выступала на Неделе лёгкой атлетики, потому что была травмирована, так что смотрела трансляции по телевизору. И было немного странно, что звёздам со стороны прессы уделялось больше внимания, чем спортсменам. Но, возможно, именно после просмотра таких шоу кому-то понравится лёгкая атлетика и он захочет ею заниматься. Может быть, кто-то придёт посмотреть на фигуристок, а полюбит атлетику. Ведь у нас очень красивый вид спорта. Где ещё увидишь, как люди так быстро бегут или прыгают с шестом по пять метров, особенно девушки?» — отметила спортсменка в разговоре с RT.

Ранее Тарасова назвала отличной идеей участие Валиевой и Загитовой в московском забеге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить