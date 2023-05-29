Тарасова назвала отличной идеей участие Валиевой и Загитовой в московском забеге
- РИА Новости
«Отличная идея, могу только поддержать. Для фигуристов как раз очень подходят короткие дистанции. Мы ведь тоже активно занимаемся физической подготовкой, с детства готовы к таким нагрузкам. Сложно сказать, кто быстрее будет на финише», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Камила Валиева, победительница финала Гран-при России Аделия Петросян и чемпионка России Софья Акатьева примут участие в забеге на 60 метров на Никольской улице в Москве.
Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), пройдут 5 и 6 июня. Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта».
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что певица Ольга Бузова победит Загитову и Валиеву в забеге на 60 метров на Неделе лёгкой атлетики.