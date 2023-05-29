Тарасова назвала отличной идеей участие Валиевой и Загитовой в московском забеге

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что короткие беговые дистанции лучше всего подходят фигуристам.

«Отличная идея, могу только поддержать. Для фигуристов как раз очень подходят короткие дистанции. Мы ведь тоже активно занимаемся физической подготовкой, с детства готовы к таким нагрузкам. Сложно сказать, кто быстрее будет на финише», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Камила Валиева, победительница финала Гран-при России Аделия Петросян и чемпионка России Софья Акатьева примут участие в забеге на 60 метров на Никольской улице в Москве.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), пройдут 5 и 6 июня. Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что певица Ольга Бузова победит Загитову и Валиеву в забеге на 60 метров на Неделе лёгкой атлетики.