Губерниев назвал Бузову фаворитом в забеге с Загитовой и Валиевой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что певица Ольга Бузова победит олимпийских чемпионок по фигурному катанию Алину Загитову и Камилу Валиеву в забеге на 60 метров на Неделе лёгкой атлетики.

«Дистанция маленькая, поэтому может быть всё что угодно. Вообще Бузова победит. Знаю, что она готовится усиленно. Здорово, что фигуристки принимают участие в Неделе легкой атлетики, развиваются, Трусова прыгала в длину», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Кроме Камилы Валиевой и Алины Загитовой из фигуристок также примут участие Софья Акатьева и Аделия Петросян.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), пройдут 5 и 6 июня. Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта». Забег состоится на Никольской улице.

Ранее Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) после непопадания в команду ряда спортсменов.