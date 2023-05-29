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Губерниев назвал Бузову фаворитом в забеге с Загитовой и Валиевой

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что певица Ольга Бузова победит олимпийских чемпионок по фигурному катанию Алину Загитову и Камилу Валиеву в забеге на 60 метров на Неделе лёгкой атлетики.
Губерниев назвал Бузову фаворитом в забеге с Загитовой и Валиевой
  • РИА Новости

«Дистанция маленькая, поэтому может быть всё что угодно. Вообще Бузова победит. Знаю, что она готовится усиленно. Здорово, что фигуристки принимают участие в Неделе легкой атлетики, развиваются, Трусова прыгала в длину», — цитирует Губерниева РИА Новости

Кроме Камилы Валиевой и Алины Загитовой из фигуристок также примут участие Софья Акатьева и Аделия Петросян. 

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), пройдут 5 и 6 июня. Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта». Забег состоится на Никольской улице. 

Ранее Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) после непопадания в команду ряда спортсменов.

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