С разными эмоциями: Шубенков шутил после победы на Фестивале спринта, Макаренко и Кривошапка критиковали свой бег

Неделя лёгкой атлетики продолжилась в «Лужниках» Фестивалем спринта. Гладкие стометровки выиграли Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, а на дистанциях 100 и 110 м с барьерами не было равных Эльвире Граборенко и Сергею Шубенкову. В беге на круг с приличным запасом первенствовали Антонина Кривошапка и Савелий Савлуков, а победителями 400 м с препятствиями вышли Кристина Вершинина и Фёдор Иванов. При этом не все триумфаторы остались довольны своими выступлениями, в частности — реакцией на старте и техникой.

Лучшие бегуны России, Белоруссии и Турции постарались устроить настоящий праздник для зрителей во время Фестиваля спринта в «Лужниках».

Упорнейшая борьба развернулась в беге на 400 м с барьерами у женщин, которым открывалась вечерняя программа четверга. На финишную прямую единоличным лидером вышла Эмилия Тангара, и казалось, что ничто не помешает ей выиграть второй старт подряд. Однако неожиданно вперёд рванула Кристина Вершинина, настигла соперницу и, финишировав, упала на дорожку. Прошлогодняя победительница фестиваля получила приличную ссадину на локте, но, как оказалось, не зря: она не только на одну сотую опередила Тангару, но и обновила принадлежащий ей же рекорд турнира — 57,41.

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«Спортсмены и тренеры — максималисты, всегда хотят показывать наилучший результат, но сегодня я просто хотела бежать на ощущениях, насладиться бегом, получить истинное удовольствие. На ответственных стартах на тебя немножко давит ответственность, а тут праздник. Мне очень нравится, что у нас с Эмилией всё так плотненько по результатам. В прошлом году так же было. Всегда приятно, когда есть с кем бежать и у кого выигрывать. Уверена, что и другие девчонки подтянутся к чемпионату России и будет накал борьбы, интересно и зрелищно», — поделилась Вершинина с RT.

Среди мужчин на этой дистанции первенствовал Фёдор Иванов, для которого это уже вторая победа в сезоне, причём 21-летний спортсмен сбросил с результата, показанного в конце мая на командном чемпионате страны в Сочи, почти полсекунды.

Интересной борьбы вправе были ожидать зрители в беге на 100 м, где в финал пробились сразу четыре турецких спринтера во главе с экс-чемпионом мира Рамилем Гулиевым. Однако главная звезда забега самоустранился из этого сражения, вызвав разочарование трибун. Он просто преодолел дистанцию пешком, и как пояснил потом, вполне осознанно. По словам атлета, это было решение тренера, который попросил сохранить силы на следующий вид программы.

«В эстафете нам нужно выполнить норматив на чемпионат мира, поэтому сегодня готовимся к ней. На «Мемориале Знаменских» выступлю на 200 м», — заявил Гулиев.

Забегая вперёд, стоит отметить, что турецкая хитрость не оправдалась и в эстафете золото завоевала первая команда России.

А на «сотне» основная борьба в итоге развернулась, как и несколькими днями ранее в забеге на Никольской, между Ярославом Ткаличем и Данилой Теном. И верх в ней также взял Ткалич, хотя соперников и разделила всего одна сотая секунды. После финиша победитель признался, что в присутствии турецких бегунов испытал абсолютно другие эмоции, нежели ранее на внутрироссийских стартах.

«Ребята приехали, и не знаешь, чего от них ожидать, насколько они готовы. Психологически такая борьба совсем по-другому воспринимается. Но это увлекательно и интересно. В финале бежал и чувствовал, что будет тяжеловато, что они просто так победу не отдадут, но сегодня, видимо, мой день. Бывало, что и я проигрывал какие-то доли секунды, а теперь повезло мне», — подчеркнул атлет.

А вот от многократной чемпионки России в спринте Кристины Макаренко, по её собственным словам, фортуна, напротив, в этот день отвернулась. Бегунья осталась абсолютно недовольна своим выступлением, несмотря на более чем уверенную победу и результат (11,32 с), который всего на 0,11 с хуже её личного рекорда, установленного прошлым летом.

«Не понравилось сегодня ничего в плане бега. Бывают такие дни, когда плохо всё, и вот у меня сегодня такой день. Просто ничего не получилось. Не могу сказать, что проблема в усталости от выступления на Никольской — два-три дня достаточно, чтобы отдохнуть. Сегодня было очень много технических ошибок, но плохой старт — тоже опыт. Надо провести работу над ошибками и идти дальше», — рассказала бегунья журналистам.

В гладком беге на круг победу одержал Савелий Савлуков, показавший результат несколько хуже, чем в Сочи, а также год назад здесь же в «Лужниках», — 45,69 с. Но даже эти секунды дались ему чрезвычайно тяжело. После финиша спортсмен упал на дорожку в зоне для переодевания и долго не мог прийти в себя. Как признался позже, бежал на морально-волевых, так как заболел ангиной после Сочи и неделю не тренировался.

«Отсюда и результат такой — не слишком высокий. Но, надеюсь, к «Мемориалу Знаменских» наберу форму получше и всё сложится удачнее», — отметил спортсмен в разговоре с RT.

Среди женщин на 400-метровке первенствовала Антонина Кривошапка, которая также подтвердила свой прошлогодний титул. Более того, она опередила ближайшую преследовательницу, Веронику Архипову, почти на секунду.

«Не очень довольна бегом, особенно на последней сотне — были технические погрешности. Но результат в целом неплох для первого старта. В прошлом сезоне я начала гораздо хуже, плюс было много проблем, усугубилась травма, и я не смогла реализоваться целиком», — рассказала 35-летняя бегунья.

Главная интрига в забеге на 110 м с барьерами у мужчин, где ожидаемую и уверенную победу одержал Сергей Шубенков, заключалась в том, кто занял второе место. По результатам фотофиниша серебро досталось белорусу Виталию Парахонько, который лишь на 0,004 с опередил Анатолия Киселёва.

После забега все трое призёров были довольны собой, а Шубенков не удержался от шутки в адрес партнёров.

«Это вообще нечестно, Парахонько фальстарт допустил, но судьи не стрельнули. Ну или у него такая скорость реакции сумасшедшая, надо пойти замерить», — со смехом заявил экс-чемпион мира.

При этом собственный бег Шубенков оценил выше, чем на командном чемпионате России. По словам спортсмена, он набирает форму от старта к старту.

«Помаленечку в себя прихожу. Неделя лёгкой атлетики в этом плане удачный ивент, так как плотняком соревнования идут. Соревновательный метод тренировки получается, то есть я выступаю, но одновременно и тренируюсь. Вот сейчас пробежал и прокачался, а значит, в субботу (на «Мемориале Знаменских») ещё быстрее пробегу», — поделился атлет.

Кроме того, он обозначил цели на сезон: вернуться в топ-20 сильнейших барьеристов мира и отобраться в международный пул допинг-тестирования, а также выполнить олимпийский норматив (13,27 с).

«Ну и всё выиграть, само собой. Боюсь ли я проиграть? Постоянно. Но тут просто работать надо. Уже не получится просто наслаждаться жизнью, ходить в баню и бегать по 13,20, как это было у меня году в 2018-м. Тогда раз за разом этот результат штамповал, а сейчас так не выходит», — поделился атлет.

А вот среди девушек в барьерном спринте в этот вечер солировали белорусские бегуньи. Победа досталась Эльвире Граборенко, а второе и третье места заняли Руслана Романовская и Светлана Парахонько. Лучшая из россиянок Виктория Погребняк — лишь четвёртая.