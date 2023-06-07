На глазах у Сотомайора: Лысенко перепрыгал Иванюка на Неделе лёгкой атлетики, Демидик повезло в отсутствие Ласицкене

Данил Лысенко и Карина Демидик стали победителями соревнований по прыжкам в высоту, прошедших на Южном спортивном ядре «Лужников» в рамках Недели лёгкой атлетики. Россиянин превзошёл соотечественника Илью Иванюка благодаря тому, что взял высоту 231 см с первой попытки, а белоруска в отсутствие Марии Ласицкене опередила Надежду Андрюхину и Марию Кочанову.

Несмотря на отсутствие среди участниц олимпийской чемпионки Марии Ласицкене, в «Лужниках» предвкушали достаточно высокий уровень борьбы. Об этом ещё до начала соревнований сказал новый главный тренер российской сборной Руслан Мащенко. Хотя, конечно же, в виду имелся прежде всего мужской турнир с дуэлью чемпиона мира 2018-го в помещениях Данила Лысенко и бронзового призёра летнего ЧМ в Дохе год спустя Ильи Иванюка. Эти двое уже не раз (после окончания четырёхлетней дисквалификации Лысенко) встречались в секторе, и это соперничество сразу стали называть непримиримым.

Впрочем, у женщин была своя интрига: когда из турнира внезапно выбывает заведомый фаворит, общий накал борьбы, как правило, резко вырастает.

Ласицкене сильно не хватало. Об этом говорили как болельщики на трибуне, так и зрители из профессиональной публики. Но, как объяснила президент ВФЛА Ирина Привалова, выступать с травмой ахилла — слишком сложное и болезненное испытание.

Олимпийская чемпионка знала, о чём говорит: в 1999-м, когда Привалова готовилась к тому, чтобы бороться за победу на Играх в Сиднее, у неё заболели ахиллы на обеих ногах, из-за чего пришлось даже пропустить чемпионат мира в Севилье. Так что об отсутствии олимпийской чемпионки Токио она говорила не только с сожалением, но и с большим сочувствием.

Некая тень великой прыгуньи словно летала над сектором, когда туда выходила Карина Демидик. Белорусская спортсменка больше других напоминала Ласицкене по манере разбега и прыжка, и с первого же появления в секторе стало понятно, что она — одна из главных претенденток на то, чтобы оставить победу за собой.

С российской стороны белоруске противостояли чемпионка России Мария Кочанова, действующая чемпионка России в помещении Наталья Спиридонова и самая возрастная из российских девушек Кристина Ковалёва. Кочанова казалась в этом списке наиболее конкурентоспособной: три первые высоты (175, 180 и 183 см) она взяла с первой попытки без видимых усилий.

За Машу болели особенно горячо. Как объяснила Привалова, чьи симпатии тоже были на стороне Кочановой, спортсменкам подобного телосложения — достаточно крепкого и приземистого — прыжки в высоту даются гораздо большими усилиями, нежели тем, кто сух и лёгок от природы. Кстати, свою спортивную карьеру девушка начинала не с высоты, а с тройного прыжка, где параметры фигуры не так важны.

А вот в высоте, если ты не обладаешь идеальным телосложением, крепышам приходится не просто постоянно и очень жёстко держать вес, но и много работать. А к тем, кто в спорте трудится больше и тяжелее, уважение всегда особенно велико.

Попутно Привалова обрисовала шансы Спиридоновой, заметив, что при всём своём таланте Наталья абсолютно непредсказуема: способна взять рядовую высоту лишь с третьей попытки или же справиться с более сложной задачей, когда никто этого не ждёт.

Спиридонова незамедлительно всё это и продемонстрировала: начала со 175 см, взяла высоту со второй попытки, как и две последующие, затем внезапно легко преодолела 186 и 189 см, но на этом всё закончилось: покорить планку в этот вечер спортсменка больше не смогла.

Девушкам пришлось в этот день заметно сложнее: два прыжковых сектора были расположены друг против друга, но если мужчины постоянно бежали по ветру, то женщины — против. А подобные условия всегда так или иначе влияют на качество разбега.

Возможно, как раз это помешало Кочановой. До своего лучшего результата Мария в этом сезоне не добиралась, только до отметки 189 см. Она успешно взяла эту высоту и во вторник — с первой попытки, как и все предыдущие, но, видимо, подустала: 191 см уже покорился с третьего захода, а взять 193 см оказалось не по силам.

Как и двум другим добравшимся до неё. Демидик была наиболее близка к успеху, хотя было заметно, что усталость накрыла и её: в двух первых попытках белоруска даже не пыталась исполнить подобие прыжка — просто ныряла под планку: так делают, когда в разбеге что-то пошло не так и спортсмен не рискует прыгать, зная, что может получить травму. Заключительный полёт в её исполнении выглядел почти идеально, но планка была сбита.

Соответственно, места на пьедестале при одном и том же результате у трёх атлеток определились по меньшему числу попыток. Причём Андрюхина вытянула свой счастливый билет, позволивший опередить Кочанову, в тот момент, когда с первой попытки под восхищённый гул трибун преодолела 189 см.

У мужчин накал драмы оказался куда сильнее, что и предполагалось изначально. Лысенко и Иванюк начали соревноваться с разминочной для себя высоты 210 см, оба взяли её с большим запасом и как бы играючи.

Ажиотажа мероприятию добавляло присутствие возле сектора рекордсмена мира в прыжках в высоту Хавьера Сотомайора. Легендарный кубинец прилетел в Москву принять участие в показательном забеге, получил достаточно неприятную травму, разорвав заднюю мышцу бедра на правой ноге, но, несмотря на недомогание, приехал во вторник в «Лужники» и мужественно простоял весь турнир, наблюдая за захватывающим соперничеством россиян.

До высоты 227 см Лысенко и Иванюк двигались так же безошибочно-играючи, хотя Данил поступил чуть более экономно: пропустил одну из промежуточных высот. Затем оба отказались от 229 см. Но на следующей стадии, где предполагалась уже серьёзная борьба, начались сбои: рубеж 231 см, на который в этом сезоне соперники не замахивались, Илья преодолел со второго раза, что, собственно, и стоило ему золота, поскольку соперник взял высоту без запинок.

Особую зрелищность мужскому турниру придавал тот факт, что оба лидера при безусловном таланте обладали совершенно разным стилем прыжка: Илья — плотный, взрывной, Данил — более классический образец высотника, с длинными руками и ногами. Соответственно, с совершенно иной техникой.

Сделать ещё один шажочек вверх обоим спортсменам оказалось не суждено: оба заявили 235 см — высоту, которая в этом сезоне не покорялась ни одному человеку в мире. Но оба с задачей не справились.

Едва ли не главным сюрпризом мужского финала стала бронзовая медаль турецкого прыгуна Альперена Асета. Первые попытки в его исполнении были в некотором роде комичны: преодолевая планку турок, изгибался в кольцо, едва не доставая пятками до головы. Почти на голову и приземлялся, вызывая ощущение, что с подобной техникой и в подобной компании уйдёт он недалеко. Но впечатление оказалось обманчивым.