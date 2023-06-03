Кипьегон побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров, державшийся с 1991 года
29-летняя легкоатлетка преодолела дистанцию в 1 500 м за 3 минуты 49,11 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало Гензебе Дибаба (3.50,07) из Эфиопии, который был установлен в 1991 году.
Кипьегон является двукратной чемпионкой мира и Олимпийских игр.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила российских спортсменов от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что кубинский легкоатлет Хавьер Сотомайор, олимпийский чемпион и обладатель действующего мирового рекорда по прыжкам в высоту, присоединится к забегу спортсменов, который состоится 5 июня на Никольской улице.