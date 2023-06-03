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Кипьегон побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров, державшийся с 1991 года

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Кенийка Фаит Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на длинные дистанции на этапе Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике во Флоренции (Италия).

29-летняя легкоатлетка преодолела дистанцию в 1 500 м за 3 минуты 49,11 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало Гензебе Дибаба (3.50,07) из Эфиопии, который был установлен в 1991 году.

Кипьегон является двукратной чемпионкой мира и Олимпийских игр.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила российских спортсменов от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что кубинский легкоатлет Хавьер Сотомайор, олимпийский чемпион и обладатель действующего мирового рекорда по прыжкам в высоту, присоединится к забегу спортсменов, который состоится 5 июня на Никольской улице.  

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