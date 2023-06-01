Олимпийский чемпион Сотомайор примет участие в забеге на Никольской

Кубинский легкоатлет Хавьер Сотомайор, олимпийский чемпион и обладатель действующего мирового рекорда по прыжкам в высоту, присоединится к Забегу спортсменов, который состоится 5 июня на Никольской улице.

Помимо Сотомайера, на старт выйдут российские атлеты: фигурист Алексей Ягудин, шахматист Сергей Карякин, спортсмен силовых видов Михаил Кокляев.

Зрителей ждут забеги на 60 м и на 60 м с барьерами среди мужчин и женщин, а также показательные выступления звёзд лёгкой атлетики и других видов спорта.

Мероприятие пройдёт в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия Московского спорта.

Ранее сообщалось, что Ягудин и Карякин примут участие в забеге на Никольской.