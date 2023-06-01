Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Олимпийский чемпион Сотомайор примет участие в забеге на Никольской

Короткая ссылка
Кубинский легкоатлет Хавьер Сотомайор, олимпийский чемпион и обладатель действующего мирового рекорда по прыжкам в высоту, присоединится к Забегу спортсменов, который состоится 5 июня на Никольской улице.
Олимпийский чемпион Сотомайор примет участие в забеге на Никольской
  • Gettyimages.ru

Помимо Сотомайера, на старт выйдут российские атлеты: фигурист Алексей Ягудин, шахматист Сергей Карякин, спортсмен силовых видов Михаил Кокляев.

Зрителей ждут забеги на 60 м и на 60 м с барьерами среди мужчин и женщин, а также показательные выступления звёзд лёгкой атлетики и других видов спорта.

Мероприятие пройдёт в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия Московского спорта.

Ранее сообщалось, что Ягудин и Карякин примут участие в забеге на Никольской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить