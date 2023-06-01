Олимпийский чемпион Сотомайор примет участие в забеге на Никольской
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Помимо Сотомайера, на старт выйдут российские атлеты: фигурист Алексей Ягудин, шахматист Сергей Карякин, спортсмен силовых видов Михаил Кокляев.
Зрителей ждут забеги на 60 м и на 60 м с барьерами среди мужчин и женщин, а также показательные выступления звёзд лёгкой атлетики и других видов спорта.
Мероприятие пройдёт в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия Московского спорта.
Ранее сообщалось, что Ягудин и Карякин примут участие в забеге на Никольской.