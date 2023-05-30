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Клишина считает, что российские легкоатлеты смирились с положением в мировом спорте

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Серебряная медалистка чемпионата мира 2017 года прыгунья в длину Дарья Клишина высказала мнение, что российские легкоатлеты смирились с положением в мировом спорте.

«Могу говорить только о лёгкой атлетике. Другие виды спорта находятся в несколько иной ситуации, а российская лёгкая атлетика была забанена ещё в 2015 году. Возможно, кому-то и не понравится такое суждение, но российские легкоатлеты с этим смирились», — цитирует Клишину РИА Новости.

Клишина также является бронзовой медалисткой чемпионата Европы в Цюрихе 2014 года и двукратной победительницей чемпионата Европы в помещении (Париж-2011 и Гётеборг-2013).

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков высказал мнение, что россияне поедут на Олимпийские игры в Париже.

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