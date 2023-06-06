В невероятной атмосфере и под гимн России: Шубенков, Ткалич и Макаренко одержали победы на турнире в центре Москвы

На Никольской улице Москвы прошёл первый турнир в рамках Недели лёгкой атлетики, который собрал многих лучших спортсменов России, Белоруссии, а также гостей из Турции. В трёх видах программы из четырёх победы одержали российские атлеты. В гладком беге на 60 м первенствовали Ярослав Ткалич и Кристина Макаренко, а в барьерном спринте не было равных Сергею Шубенкову. Среди девушек-барьеристок первую ступеньку пьедестала заняла белоруска Эльвира Граборенко. Кроме того, в шоу-забегах приняли участие звёзды из других видов спорта, в частности Алина Загитова, Камила Валиева, Сергей Карякин и Евгений Алдонин.

Неделя лёгкой атлетики стартовала в Москве забегами на Никольской улице. Специально для соревнований в самом центре столицы, недалеко от Красной площади, был установлен помост, на котором постелили четыре дорожки для забега на 60 м.

Соревнования изначально задумывались и воспринимались участниками больше как шоу, которое должно привлечь внимание болельщиков к королеве спорта. В связи с этим на турнир были приглашены звёзды из других видов, а также именитые атлеты прошлого. Ведущим мероприятия стал Дмитрий Губерниев, которому в самом начале помогала Ольга Бузова. На пару они даже устроили импровизированный забег.

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Идея организаторов полностью себя оправдала: к началу соревнований на Никольской собралось множество зрителей, которые активно поддерживали участников. Особняком, конечно, стояли фанаты фигуристок, которые принесли плакаты и флаги с изображением любимиц, а также огромные букеты цветов. Однако и после звёздных забегов публики меньше не стало, что очень порадовало легкоатлетов. Многие из них отмечали, что получили невероятный заряд эмоций и очень скучают по такой атмосфере на соревнованиях.

В каждом виде программы — гладкие и барьерные 60 м среди мужчин и женщин — прошли два отборочных забега, победители которых напрямую выходили в финал. Ещё два места разыгрывались по лучшим результатам.

Начался турнир с неожиданности: не попал в финал чемпион мира 2017 года на 200-метровке Рамиль Гулиев. Он стал лишь третьим в своём забеге, где победил Данила Тен. Ожесточённая схватка развернулась среди второй четвёрки. Эртан Озкан даже не смог затормозить после финиша и перелетел через мягкое ограждение. К счастью, обошлось без травм, зато благодаря такой скорости турецкий спринтер сумел пробиться в решающий раунд соревнований. Также в него прошли Игорь Образцов и Ярослав Ткалич, которые и зарубились друг с другом в финале. В итоге победа досталась Ткаличу, который опередил соперника на 0,02 секунды. Смоленский спортсмен преподнёс себе солидный подарок на день рождения — личный рекорд на дистанции 60 м (6,58 секунды).

«Необычно бежать по помосту. Столько зрителей, столько поддержки, эмоциональный фон запредельный. Если справляешься с этими эмоциями, то получается показать хороший результат. Организаторы постарались, привлекли множество звёзд, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Нам оставалось только не ударить в грязь лицом и показать красивые секунды», — сказал бегун после выступления.

В остальных видах победы одержали заведомые фавориты. Так, в гладком беге среди женщин первенствовала 15-кратная чемпионка России Кристина Макаренко. Компанию в финале ей составили Виктория Максимова, Наталья Комбарова и Вера Филатова.

Девушки признались, что впервые принимали участие в соревнованиях вне стадиона и остались под большим впечатлением.

«Очень здорово ощутить себя в другой обстановке. За границей такая атмосфера присутствует на стадионах, у нас, к сожалению, такого нет, а здесь мы немножко почувствовали этот адреналин», — отметила победительница.

В женском беге с барьерами победа досталась гостье из Белоруссии Эльвире Граборенко, а среди мужчин на верхнюю ступеньку пьедестала ожидаемо поднялся Сергей Шубенков. Спортсмен, как и его коллеги, заявил, что получил большое удовольствие от выступления в необычной локации, хотя и не бегал короткий спринт уже девять лет.

«У меня изначально было отношение к этому забегу как к шоу, тусовке. Собрались повеселиться практически на Красной площади. Было ясно изначально, что получится крутое мероприятие. Спасибо организаторам. Мероприятие классное и нужное для лёгкой атлетики, особенно сейчас. Нужно было что-то такое раньше придумать. Но сейчас сделали замечательно, хочу ещё», — заявил экс-чемпион мира журналистам.

Также он поделился ощущениями от бега на помосте. По его словам, к такой дорожке непросто привыкнуть.

«Она такая эластичная и пружинящая, но всё время по-разному. Совершенно непредсказуема её реакция, поэтому бежать приходилось осторожно, она ошибок вообще не прощает. Нужно было собрать волю в кулак и отработать идеально. И даже это не гарантия того, что получится хороший результат. Но результатом я, кстати, тоже доволен», — подчеркнул Шубенков.

Что касается звёздных забегов, то их открывал квартет фигуристок: Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян. Фанаты накануне гадали, кто же из спортсменок станет чемпионкой, однако девушки решили не искушать судьбу и остановились, добежав до финиша, а затем практически одновременно перешагнули черту. Победила дружба, что очень понравилось поклонникам спортсменок.

Зато в следующем забеге между представителями разных видов развернулось настоящее сражение. Победителем из него вышел шахматист Сергей Карякин, который опередил тяжелоатлета Михаила Кокляева, фигуриста Алексея Ягудина и рекордсмена мира по прыжкам в высоту Хавьера Сотомайора.

«Я ничего не понял, просто прозвучала сирена, и я стартовал. Мне говорили: «Копи силы». Дальше что было, я не знаю. Судя по крикам зрителей, я понял, что вроде как лидирую, ну и добежал уже как смог. Как выступать в такой компании? Звёздная компания, я сразу сказал, что не претендую на медаль, но это был тактический ход. Конечно, я хотел победить, но понимал, что будет сложно», — признался гроссмейстер.

Отдельно на старт вышла и четвёрка футболистов. Быстрее всех справился с дистанцией Евгений Алдонин, вторым финишировал Дмитрий Булыкин, а за ними Александр Филимонов и Руслан Пименов.

«Женя сейчас в такой форме, которой у него не было, по-моему, даже во времена игровой карьеры. Здорово бежит. Мы к забегу никак не готовились, даже не разминались. Футболисты по большому счёту никогда не разминаются и иногда из‑за этого получают травмы. Но главное сегодня было всех порадовать», — с улыбкой сказал Булыкин.

Честь закрывать соревновательный день на Никольской была предоставлена олимпийским чемпионам в беге на 110 м с барьерами Аньеру Гарсии и Дайрону Роблесу, которым составили конкуренцию Филипп и Константин Шабановы. Победа досталась старшему из братьев, причём для него это был второй забег подряд.

«Пробежал даже быстрее, чем в предыдущем финале. Хотелось бы наоборот, но как получилось, так получилось», — заметил Константин.

После этого состоялись церемонии награждения, которые провели олимпийские чемпионы Ирина Привалова и Юрий Борзаковский, а завершился турнир исполнением гимна России.