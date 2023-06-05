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Сотомайор остался доволен результатом забега в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве

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Мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор остался доволен своим выступлением в забеге звёзд спорта на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики.
Сотомайор остался доволен результатом забега в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве
  • Gettyimages.ru

«Я очень доволен результатом. Если бы получше размялся, то, наверное, показал бы более хороший результат. Проигрывать шахматисту не зазорно. Главное для меня было здесь выступить. А кто выиграл — неважно», — заявил кубинец журналистам.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл забег. Шахматист преодолел дистанцию 60 м за 8,94 секунды. Вторым стал тяжелоатлет Михаил Кокляев (10,52), третье место занял фигурист Алексей Ягудин (11,40), четвёртое — Сотомайор (11,92).

Ранее Карякин высказался о забеге на Никольской улице.

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