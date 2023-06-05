Карякин победил Ягудина и Сотомайора в забеге на Никольской

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу в забеге на 60 м в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.

Карякин победил, преодолев дистанцию за 8,94 секунды. Второе место занял Кокляев (10,52). Третье — Ягудин (11,40).

«Спасибо большое! Я ничего не понял, просто прозвучала сирена и я стартовал. Мне говорили: копи силы — дальше что было, я не знаю. Судя по крикам зрителей я понял, что вроде как лидирую, ну и добежал уже как смог. Как выступать в такой компании? Звёздная компания, я сразу сказал, что не претендую на медаль, но это был тактический ход, конечно, я хотел победить, но понимал, что будет сложно», — сказал Карякин.

Мероприятие проходит в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия московского спорта.

Ранее фигуристки пробежали 60 м на Неделе лёгкой атлетики.