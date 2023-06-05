Фигуристки пробежали 60 метров на Неделе лёгкой атлетики

В Москве на Никольской улице завершился забег на 60 м в рамках Недели лёгкой атлетики.

В нём приняли участие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева, а также чемпионка России — 2023 Софья Акатьева и победительница финала Гран-при России Аделия Петросян.

Акатьева пробежала дистанцию за 18,44 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка Камила Валиева (19,56). Замкнула тройку Алина Загитова (19,66). Четвёртой стала Аделия Петросян (19,85). Спортсменки пробежали дистанцию в прогулочном темпе и хотели вместе пересечь финишную черту.

Мероприятие прошло в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия московского спорта.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Сотомайор примет участие в забеге на Никольской.