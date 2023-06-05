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Булыкин посвятил второе место в забеге на Никольской 100-летию «Динамо»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о забеге звёзд спорта на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
Булыкин посвятил второе место в забеге на Никольской 100-летию «Динамо»
  • РИА Новости

«Можно ли сказать, что я свой сегодняшний забег посвятил 100-летию «Динамо»? Да, конечно. Второе место — это медаль, чем футболисты, к сожалению, не могут похвастаться», — заявил Булыкин журналистам.

Победителем забега стал обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин. Булыкин финишировал вторым в забеге футболистов.

Булыкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2007 год.

Неделя лёгкой атлетики завершится 10 июня.

Ранее Сергей Карякин высказался о забеге на Никольской улице.

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