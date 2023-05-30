По стопам Трусовой и Ягудина: Загитова, Валиева, Акатьева и Петросян примут участие в спринтерском забеге на Никольской

Сразу четыре фигуристки — Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян — примут участие в забеге на 60 м на Никольской улице Москвы в рамках Недели лёгкой атлетики. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана выразила надежду, что эта необычная инициатива вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни. В свою очередь, лучший спринтер страны Кристина Макаренко попросила приглашённых звёзд активно поддерживать профильных спортсменов.

В России набирает обороты летний легкоатлетический сезон, и одним из самых ярких его событий вновь станет Неделя лёгкой атлетики в Москве. Она включает в себя целую серию тематических турниров, часть из которых проходит с элементами шоу.

В частности, в этом году впервые в истории в самом центре столицы, на Никольской улице, будут организованы забеги на 60 м — гладкие и с барьерами, в которых примут участие не только действующие легкоатлеты, но и олимпийские чемпионы разных лет, звёзды шоу-бизнеса и представители других видов спорта. А гвоздём программы станет выступление Алины Загитовой, Камилы Валиевой, Софьи Акатьевой и Аделии Петросян в спринте без препятствий.

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«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, ещё и в самом сердце Москвы! Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни», — поделилась ожиданиями от нового опыта Загитова.

Олимпийской чемпионке Пхёнчхана не привыкать выступать в новой для себя ипостаси. В прошлом году на Дне московского спорта она принимала участие в открытой тренировке по боксу с Олегом Саитовым, а этим летом планируется её выступление на фехтовальной дорожке с Софьей Великой.

Валиевой также не чужда лёгкая атлетика. По словам спортсменки, в интересных беговых активностях она участвует далеко не в первый раз.

«Год назад я уже пробежала 5 км в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации. Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций — такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок», — приводит слова фигуристки пресс-служба Москомспорта.

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«Отличная идея, могу только поддержать. Для фигуристов как раз очень подходят короткие дистанции. Мы ведь тоже активно занимаемся физической подготовкой, с детства готовы к таким нагрузкам. Раньше и вовсе часто проводили сборы вместе с легкоатлетами. Прыжки в длину тоже хороши, но в меньшей степени. Насчёт ненужных травм опасений нет, так как фигуристы профессионально занимаются лёгкой атлетикой», — цитирует специалиста РИА Новости.

В прошлом году Неделя лёгкой атлетики запомнилась любителям фигурного катания участием Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину. Она вышла в сектор вместе с юниорками, и её появление собрало едва ли не больше зрителей на трибунах, чем топовые вечерние состязания. Вице-чемпионка пекинской Олимпиады показала достаточно высокий результат для абсолютного новичка, в лучшей попытке улетев на 4,19 м. Он бы позволил ей претендовать на золотой значок ГТО и получить второй юношеский разряд.

Кроме того, в рамках Фестиваля спринта состоялся Golden Race — забег на 100 м, в котором приняла участие целая россыпь звёзд российского спорта. Победу в нём ожидаемо одержал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, конкуренцию которому пытались составить Алексей Ягудин, Никита Нагорный, Александр Легков, Вик Уайлд, Алексей Саврасенко, Денис Глушаков, а также спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити оказался не прочь испытать свои силы в спринтерском забеге и на этот раз.

«Почему не попробовать? Мы же не говорим о спорте высших достижений. Мне, например, всегда нравилось поиграть в футбол, хоккей, почему бы не пробежать, почему бы не попробовать себя в толкании ядра и так далее? Спорт объединяет — ничего такого, что фигуристы пробуют себя в каких-то других спортивных направлениях. Наоборот, приветствую», — заявил Ягудин.

По его словам, бег всегда присутствует в плане подготовки к ледовым тренировкам фигуристов — не только кроссы, но и короткие дистанции.

«Фигуристы достаточно взрывные. У нас программы — и короткая, и произвольная — максимум четыре минуты и 30 или 40 секунд. На короткие дистанции мы можем спокойно попробовать — не конкурировать, но показать себя во всей красе», — добавил Алексей.

В свою очередь, Губерниев также позитивно оценил идею приглашения фигуристок, но не обошёлся без иронии в адрес Загитовой, над которой регулярно подшучивает в медиапространстве. По словам тележурналиста, олимпийская чемпионка Пхёнчхана может не прийти на соревнования, когда узнает, что именно он будет их комментировать. А фаворитом звёздных забегов он назвал певицу Ольгу Бузову, которую долгое время пытались свести с Алиной на боксёрском ринге.

«Дистанция маленькая, поэтому может произойти всё что угодно. Вообще, Бузова победит. Знаю, что она готовится усиленно. Здорово, что фигуристки принимают участие в Неделе лёгкой атлетики, развиваются, Трусова прыгала в длину. Лёгкая атлетика в Москве — это больше, чем королева спорта, особенно в наши непростые времена. Вообще все спортсмены пробуют себя в других видах спорта. Бег — основополагающее базовое упражнение для тренировок. Самое главное — хорошо размяться, чтобы, не дай бог, не растянуть какую-нибудь мышцу или сухожилие. Девчонкам желаю удачи», — приводит слова комментатора РИА Новости.

Лучшая бегунья России на коротких дистанциях, неоднократная чемпионка страны Кристина Макаренко посетовала на то, что всё внимание в преддверии турнира сосредоточено на приглашённых участниках, а не на непосредственных представителях вида. По её словам, даже на афишах нет ни слова об атлетах, которым предстоит выйти на дорожку.

«Хочется, чтобы люди, приходя на соревнования, знали: помимо звёзд, тут есть ещё и спортсмены, показывающие высокие результаты. В прошлом году я не выступала на Неделе лёгкой атлетики, потому что была травмирована, так что смотрела трансляции по телевизору. И было немного странно, что звёздам со стороны прессы уделялось больше внимания, чем спортсменам. Но, возможно, именно после просмотра таких шоу кому-то понравится лёгкая атлетика и он захочет ею заниматься. Может быть, кто-то придёт посмотреть на фигуристок, а полюбит атлетику. Ведь у нас очень красивый вид спорта. Где ещё увидишь, как люди так быстро бегут или прыгают с шестом по пять метров, особенно девушки?» — отметила спортсменка в разговоре с RT.

При этом она призналась, что не испытывает обиды из-за того, что зрителям больше нравится наблюдать за показательными выступлениями фигуристок, чем за соревнованиями профильных спортсменов.

«Я понимаю, что лёгкая атлетика — не такой популярный вид, хотя он и является базовым в спорте. Обиды как таковой, наверное, нет, просто хочется, чтобы люди смотрели не только на звёзд, но и на нас. А ещё я хочу попросить спортсменов из других видов, которые приедут на Никольскую, чтобы они оставались искренне поболеть за легкоатлетов, а не уходили сразу после своих забегов», — подчеркнула Макаренко.