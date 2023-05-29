Фигуристки Загитова и Валиева примут участие в забеге на Никольской
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент спорта города Москвы и Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня. Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта».
Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила своим подписчикам о защите курсовой работы.