Фигуристки Загитова и Валиева примут участие в забеге на Никольской

Фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева, Аделия Петросян и Софья Акатьева примут участие в забеге на 60 м на Никольской улице в Москве в рамках Недели лёгкой атлетики.

РИА Новости