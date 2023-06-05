Шубенков — о победе в забеге на Никольской: получилась крутая тусовка
- РИА Новости
«У меня изначально было отношение к забегу как к шоу. Тусовка. Собрались повеселиться практически на Красной площади. 60 метров было непривычно бежать. Было изначально ясно, что получится крутое мероприятие. Большое спасибо организаторам», — заявил Шубенков журналистам.
32-летний легкоатлет победил в забеге на 60 метров с барьерами. Его результат 7,65 секунды. Второе место занял белорус Виталий Парахонько (7,74), третьим стал Константин Шабанов (7,88).
Ранее Сергей Карякин высказался о забеге на Никольской улице.