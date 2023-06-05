Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шубенков — о победе в забеге на Никольской: получилась крутая тусовка

Короткая ссылка
Чемпион мира 2015 года в беге на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался о забеге звёзд спорта на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики.
Шубенков — о победе в забеге на Никольской: получилась крутая тусовка
  • РИА Новости

«У меня изначально было отношение к забегу как к шоу. Тусовка. Собрались повеселиться практически на Красной площади. 60 метров было непривычно бежать. Было изначально ясно, что получится крутое мероприятие. Большое спасибо организаторам», — заявил Шубенков журналистам.

32-летний легкоатлет победил в забеге на 60 метров с барьерами. Его результат 7,65 секунды. Второе место занял белорус Виталий Парахонько (7,74), третьим стал Константин Шабанов (7,88).

Ранее Сергей Карякин высказался о забеге на Никольской улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить