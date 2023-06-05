Шубенков — о победе в забеге на Никольской: получилась крутая тусовка

Чемпион мира 2015 года в беге на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался о забеге звёзд спорта на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики.

«У меня изначально было отношение к забегу как к шоу. Тусовка. Собрались повеселиться практически на Красной площади. 60 метров было непривычно бежать. Было изначально ясно, что получится крутое мероприятие. Большое спасибо организаторам», — заявил Шубенков журналистам.

32-летний легкоатлет победил в забеге на 60 метров с барьерами. Его результат 7,65 секунды. Второе место занял белорус Виталий Парахонько (7,74), третьим стал Константин Шабанов (7,88).

Ранее Сергей Карякин высказался о забеге на Никольской улице.