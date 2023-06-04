С фигуристами и артистами, но без Ласицкене: в Москве во второй раз пройдёт Неделя лёгкой атлетики

Неделя лёгкой атлетики в Москве соберёт большинство сильнейших спортсменов России и Белоруссии, а также гостей из Турции. В частности, за награды поборются Сергей Шубенков, Кристина Макаренко, Данил Лысенко и Илья Иванюк. Из-за травмы не сможет выступить Мария Ласицкене. В этом году соревнования впервые пройдут не только в «Лужниках», но и в самом сердце столицы — на Никольской улице. Там в спринтерских забегах примут участие не только профессиональные легкоатлеты, но и фигуристы, спортсмены из других видов и звёзды шоу-бизнеса.

Неделя лёгкой атлетики пройдёт в российской столице с 5 по 10 июня. Шесть дней любители «королевы спорта» смогут наблюдать за состязаниями лучших российских спортсменов, а также гостей из Белоруссии и Турции.

Откроется серия необычным беговым турниром, который пройдёт в самом центре Москвы — на Никольской улице. Уникальность соревнования заключается не только в месте проведения, но и в дистанциях: традиционно забеги на 60 м — как гладкие, так и с барьерами — проводятся зимой в закрытых помещениях.

В связи с этим весьма интересно будет понаблюдать за выступлением экс-чемпиона мира Сергея Шубенкова, который в последний раз соревновался на этой дистанции в марте 2014 года — на зимнем мировом первенстве в Сопоте. Основную конкуренцию титулованному барьеристу составит действующий чемпион страны на барьерной 60-метровке Артём Макаренко, который едва не победил Сергея на недавнем турнире в Сочи. В спор за награды могут включиться призёры зимнего первенства страны Анатолий Киселёв и Семён Манаков, а также рекордсмен Белоруссии в беге на 110 м с барьерами Виталий Парахонько.

В гладком беге основное внимание будет приковано к ещё одному бывшему чемпиону мира и Европы — Рамилю Гулиеву, представляющему Турцию. Ему будут противостоять лучшие спринтеры России — Ярослав Ткалич, Данила Тен, Игорь Образцов и Александр Николаев.

Главным действующим лицом женских забегов станет многократная чемпионка России на стометровке Кристина Макаренко, а на барьерной дистанции стоит обратить внимание на Ирину Болдыреву и Викторию Погребняк, которые будут противостоять сильным белорускам Эльвире Граборенко и Руслане Романовской.

Кроме того, зрителей в этот день ожидает насыщенная шоу-программа — показательные забеги звёзд лёгкой атлетики разных лет, спортсменов из других видов спорта, журналистов и артистов. Полный состав участников пока держится в секрете, но известно, что на старт выйдут фигуристы Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алексей Ягудин, шахматист Сергей Карякин, тяжелоатлет Михаил Кокляев, рекордсмен мира по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор, а также олимпийские чемпионы Дайрон Роблес и Аньер Гарсиа. Также ожидается отдельный забег футболистов.

«Уверен, многие со мной согласятся: в прошлом году костюмированный забег, в котором я участвовал, стал вишенкой на торте Недели лёгкой атлетики. Это было и весело, и азартно. К сожалению, мне не удалось победить, я прибежал только шестым. Но в этот раз шансов гораздо больше: и дистанция на 40 м короче, и соперников будет не семь, а всего два или три, так что поборемся! Друзья спрашивают, побегу ли я снова в костюме Чубакки. Приходите на Никольскую и увидите сами!» —поделился ожиданиями от шоу-забега Ягудин.

Во все остальные дни соревнования пройдут на Южном спортивном ядре «Лужников». Как отметила первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова, организаторы, основываясь на прошлогоднем опыте, перенесли турнир с Северного ядра для удобства зрителей.

«Были жалобы, что с одной части трибун не было видно того, что происходит на противоположной стороне стадиона. Теперь эта проблема будет решена», — подчеркнула представитель ВФЛА.

Состязания в «Лужниках» откроются Днём прыжков в высоту 6 июня. Два финала — и мужской, и женский — будут проходить одновременно. Необыкновенно острая борьба ожидается среди представителей сильного пола, где в очном противостоянии сойдутся бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 Илья Иванюк, 2 июня повторивший в Брянске лучший результат сезона в мире (2,33 м), и вернувшийся в строй прошлым летом после четырёхлетней дисквалификации Данил Лысенко.

«Очень здорово, когда есть с кем бороться. Могу сказать по прошлому сезону, что было очень сложно тянуть всё в одиночку. А в соперничестве и результат подрастает: проигрывать-то никому не хочется. Да и взять реванш у Дани за недавние поражения тоже есть желание», — отметил Иванюк перед стартом летнего сезона.

К сожалению, не сможет принять участие в турнире олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, у которой вновь возникли проблемы с ахиллом, мучившие её ещё перед Играми в Токио. Она почувствовала дискомфорт в голеностопе во время командного чемпионата России в Сочи, и после обследования было принято решение взять паузу на восстановление. В отсутствие лидера за победу поборются экс-чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова, серебряная медалистка юношеской Олимпиады 2018 года Мария Кочанова, а также белоруска Карина Демидик.

На следующий день после высотников в борьбу включатся прыгуны в длину и тройным. Екатерина Конева постарается взять реванш у белорусской спортсменки Виолетты Скворцовой, которая на турнире в Сочи вырвала у неё победу в последней попытке, установив личный рекорд — 14,41 м. Россиянка уступила сопернице 7 см. При этом обе вошли в топ-10 лидеров сезона в мире.

8 и 9 июня пройдёт Фестиваль спринта, на который соберутся все те звёзды, что и ранее на Никольской. Кроме того, к ним присоединятся специалисты в беге на 200 и 400 м, в частности Савелий Савлуков. В прошлом году молодой атлет на Неделе лёгкой атлетики эффектно победил с результатом 45,18 секунды, и многие специалисты заговорили о том, что Савелию по силам побить рекорд страны Виктора Маркина (44,60), который держится ещё с московской Олимпиады. Однако быстрее, чем в Москве, Савлуков в сезоне больше не бегал. Впрочем, его тренер Сергей Клевцов всё равно надеется, что рано или поздно ученик сможет выбежать из 44 секунд.

Помимо личных забегов, на турнире пройдут и эстафеты 4 × 100 м. Теперь, когда ВФЛА восстановлена в правах и в Россию можно приглашать иностранных спортсменов, этот вид программы станет ещё более привлекательным для зрителей, ведь конкуренцию отечественным бегунам составят команды Турции и Белоруссии.

Завершится Неделя лёгкой атлетики «Мемориалом братьев Знаменских» в субботу, 10 июня. На нём, помимо всех уже упомянутых дисциплин, будут разыграны награды в мужских прыжках с шестом, а также в беге на 800 м у женщин и на 1500 — у мужчин.

Кроме того, параллельно на стадионе «Салют Гераклион» пройдёт «Праздник силы», где сразятся толкатели ядра. Так, там выступит белорусская спортсменка Алёна Дубинская, которая входит в топ-20 лидеров сезона, а также её соотечественница Елена Трус.

Стоит отметить, что все турниры входят в зачёт серии «Королева российского спорта», которую второй сезон проводит ВФЛА. Лучшие атлеты смогут отобраться в финал, который пройдёт 17—19 августа в Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города.