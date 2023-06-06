Тер-Ованесян: хочу установить мировой рекорд в прыжках в длину в категории от 85 до 90 лет

Советский легкоатлет Игорь Тер-Ованесян заявил о желании установить мировой рекорд по прыжкам в длину для категории от 85 до 90 лет .

«Я завтра буду прыгать. Хочу установить мировой рекорд для категории 85—90. Свой первый рекорд я установил в 1954-м, получается, что это было 70 лет назад. В 1959-м я впервые прыгнул за восемь метров и думаю, что из всех прыгунов мира я самый часто прыгающий — выступал на пяти Олимпиадах и до сих пор летаю во сне. В прошлом году прыгнул 3.20 на ветеранском чемпионате России и, представляете, проиграл», — заявил Тер-Ованесян RT.

Ранее главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко поделился мнением о Неделе лёгкой атлетики в Москве.