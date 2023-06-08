Шубенков: моя цель на сезон — выполнить олимпийский норматив

Победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о целях на сезон.

«Цель в результате. Попасть обратно в международный пул, в топ-20. Закрыть олимпийский норматив — 13,27. Всё выиграть, само собой», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

8 июня спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики, показав результат в 13,420 секунды. Вторым стал Виталий Парахонько (13,542). Третьим — Анатолий Киселёв (13,546).

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Шубенков высказался о забеге звёзд спорта на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики.