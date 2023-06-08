Легкоатлет Шубенков признался, что у него не осталось иностранных спонсоров

Победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков признался, что у него сейчас нет иностранных спонсоров.

«Никак со спонсорами. Сейчас вот ЦСКА — всё наше. Nike ушёл, но назвать их нехорошими ребятами я не могу. Держались до последнего, но их там задавили, и здесь сложности начались», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

8 июня спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики, показав результат в 13,420 секунды. Вторым стал Виталий Парахонько (13,542). Третьим — Анатолий Киселёв (13,546).

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Шубенков рассказал о целях на сезон.