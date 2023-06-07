Превосходство в классе: «Факел» и «Нижний Новгород» одержали гостевые победы в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

«Факел» и «Нижний Новгород» одержали выездные победы в первых стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Воронежцы оказались сильнее «Енисея» благодаря голу Евгения Маркова на 77-й минуте. При этом по истечении часа встречи красноярцы остались в меньшинстве из-за неспортивного поведения Олега Ланина, наступившего на ногу сопернику. В свою очередь, нижегородцы разгромили «Родину». Отличиться удалось Эдгару Севикяну и вышедшим на замену Владиславу Яковлеву и Альберту Шарипову. Москвичи в первом тайме тоже имели несколько отличных моментов, но не сумели пробить Артура Нигматуллина.

Удаление Ланина и удар Маркова

Стыковые матчи стали своеобразной вишенкой на торте подходящего к концу сезона РПЛ и Первой лиги. Двум командам, занявшим 13-е и 14-е места в элитном дивизионе, предстояло сразиться с коллективами, финишировавшими на четвёртой и пятой позициях подэлитной лиги. Ставшая третьей «Алания» была лишена такого шанса из-за несоответствия требованиям РПЛ домашнего стадиона. Поэтому это право перешло к «Родине».

Но наибольший интерес вызвало противостояние «Факела», весной набравшего отличный ход под руководством Вадима Евсеева, но не сумевшего гарантировать себе спасение от вылета, и «Енисея». Красноярцы же имели возможность во второй раз в истории пробиться в Премьер-лигу. Причём в 2018-м они тоже вышли туда через стыки, когда оказались сильнее «Анжи» (3:0, 3:4). Плюсом для них стал и непривычный для соперников манеж, в котором они принимают гостей.

Встреча на «Футбол-арене Енисей», как и ожидалось, получилась не слишком зрелищной. Соперники действовали с минимальной степенью риска, понимая, что каждая ошибка может оказаться роковой, и в первую очередь думали о защите собственных ворот, чем о штурме чужих.

Первый тайм вовсе прошёл без моментов. Запомнился разве что неприятный выстрел Мохамеда Браими из-за пределов штрафной, с которым справился Евгений Ставер. В остальном игроки если и угрожали чужим воротам, то с дальней дистанции. Обе команды образцово играли в защите и успевали перекрывать все свободные зоны, тем более скорости оставляли желать лучшего. Зато хватало стыков и грубых единоборств.

Однако после перерыва воронежцы нарастили давление, тем более Евсеев бросил в бой Маркова вместо инертного Георгия Гонгадзе. Свежий форвард куда успешнее цеплялся за мячи и выполнял скидки на партнёров. Например, после его передачи Ильнур Альшин почти с линии штрафной мощно пробил по воротам, и мяч, зацепив перекладину после лёгкого рикошета, ушёл чуть выше.

А по истечении часа встречи произошёл эпизод, который во многом предопределил её исход. Олег Ланин на своей половине пошёл в грубый подкат против Игоря Калинина и врезался сопернику в голеностоп. Сергей Карасёв поначалу показал нарушителю жёлтую. Однако помощники на VAR настоятельно рекомендовали ему проследовать к монитору. Выяснилось, что уже после контакта хавбек красноярцев ещё и ударил оппонента шипами между ног. У рефери не было выбор кроме как удалить его.

В меньшинстве подопечные Вадима Гаранина окончательно прижались к собственным воротам, но до поры держались благодаря мастерству и спокойствию Ставера. Взломать оборону хозяев на 77-й минуте «Факелу» помог розыгрыш корнера. После подачи справа Альшин выполнил прострел к воротам, и Марков с близкой дистанции поразил створ. Таким образом, главным героем матча оказался нападающий, который пополнил состав команды лишь зимой и до того не забил за неё ни одного мяча. Но в самый нужный момент он, выйдя на замену, принёс ей ключевую победу. «Енисею» теперь предстоит отыгрывать минимальный гандикап в счёте в Воронеже. К тому же не поможет партнёрам дисквалифицированный Ланин.

Сейвы Нигматуллина и замены Юрана

А вот для «Родины» попадание в стыки сродни чуду, ведь нынешний сезон стал для неё дебютным в Первой лиге. Более того в первой его части коллектив Дмитрия Парфёнова боролся за выживание, но в 2023-м совершил впечатляющий рывок и поднялся в топ-5 таблицы. А матчи с «Нижним Новгородом» были особенно интересны по той причине, что на тренерском мостике сошлись бывшие спартаковцы — Парфёнов и Сергей Юран. Более того, оба в стане красно-белых носили капитанскую повязку и даже ненадолго пересеклись в 1999-м.

К счастью, второй стыковой матч получился намного ярче первого. Отрадно, что москвичи при поддержке болельщиков практически ни в чём не уступали сопернику. Непросто им пришлось только в дебюте. Гости явно сделали ставку на быстрое начало и добились своей цели. Они моментально отправляли мяч вперёд на Тимура Сулейманова и оказывали давление на хозяев.

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Уже на десятой минуте под ним дрогнул Сергей Айдаров. У нижегородцев прошла хорошая подача с правого края в штрафную, и Дмитрий Рыбчинский оказался в одиночестве с мячом. Хавбек тут же нанёс неприятный удар низом. Вратарь не сумел намертво зафиксировать снаряд после выстрела оппонента и в панике выбил его прямо перед собой в набежавшего Эдгара Севикяна, которого контролировал защитник. А от хавбека мяч заскочил точно в сетку.

К чести «Родины», она, пропустив, не сдалась, а, напротив, перехватила инициативу. Да и команда Юрана позволила ей это сделать, видимо, заранее уверовав в собственный успех. Столичные футболисты грамотно владели мячом, не сбиваясь на забросы, и при первой возможности отправляли его вперёд на Амура Калмыкова и Ивана Тимошенко.

Моменты у ворот «Нижнего Новгорода» начали возникать стремительно. Более того, если бы не Артур Нигматуллин, оппоненты могли ещё до перерыва выйти вперёд. Вратарь только в первом тайме совершил три запоминающих сейва. Особенно не везло Тимошенко. Сначала он пробил в ближний с нескольких метров, но голкипер проявил чудеса реакции, затем вышел один на один с ним и бесхитростно пробил низом. Наконец, Нигматуллин чудом кончиками пальцев парировал выстрел в упор от Наты Уэсли.

Юран, очевидно, остался недоволен увиденным и не побоялся в перерыве сделать тройную рокировку. И если уход Севикяна оказался продиктован небольшим повреждением, то замены Сулейманова и Ильи Жигулёва — игровыми причинами. В частности, в первой половине хозяева слишком легко проходили центр поля и проникали в штрафную.

В результате во втором тайме болельщики увидели совсем другой «Нижний Новгород» — собранный и злой. Гости уже не позволяли себе полностью не выкладываться в отдельных эпизодах и включились на 100%. «Родина» пыталась как прежде прессинговать на чужой половине, но больше не имела таких шансов.

Окончательно же всё стало ясно после того, как нижегородцы удвоили преимущество в счёте. На этот раз им помогло стандартное положение. После отличной подачи Николая Калинского со штрафного вышедший на замену Владислав Яковлев спокойно головой отправил снаряд в сетку.

После этого москвичи окончательно прекратили сопротивление, хотя до финального свистка оставалось достаточно времени. Однако Нигматуллин в отличие от первой половины в игру почти не вступал. Зато один Яковлев вполне мог оформить хет-трик. Он дважды убегал на рандеву с Айдаровым, но в первом случае пробил в него, а во втором немного не попал в дальний. А в добавленное арбитром время отличился ещё один вышедший на замену футболист гостей. Альберт Шарипов получил мяч в чужой штрафной и не оставил шансов вратарю.

«Нижний Новгород» в первой встрече разгромил «Родину», хотя до перерыва мог пропустить несколько мячей, и почти гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон. Единственной ложкой дёгтя для коллектива стало повреждение колена Вячеслава Кротова. Форвард, как и Яковлев, появился на поле во втором тайме, но вскоре покинул его после неудачного единоборства с оппонентом.