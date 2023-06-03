Стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 7 и 10 июня

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь стыковых матчей за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России сезона-2023/24.

Игры состоятся 7 и 10 июня. Изначально матчи должны были пройти 6 и 9 июня, сообщает пресс-служба РФС.

«Енисей» в первой встрече примет «Факел» (15:00 мск), «Родина» встретится на своём поле с «Пари НН» (18:00). Ответная встреча нижегородской команды начнётся в 14:30, коллектива из Воронежа — в 17:30.

После 30 туров РПЛ на 13-м месте расположился «Пари НН», на 14-м — «Факел». Четвёртое место в Первой лиге занял «Енисей», пятое — «Родина». Финишировавшая на третьем месте «Алания» не прошла лицензирование в РФС.

Ранее сообщалось, что болельщики «Алании» обратятся к Путину с просьбой разрешить участие команды в стыковых матчах.