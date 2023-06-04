Квеквескири — о попадании «Факела» в стыковые матчи: спасибо «Спартаку»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о попадании воронежского клуба в стыковые матчи.

«Что ждёт «Факел» дальше? Две победы и остаться в РПЛ. По игре с «Зенитом»: может быть, мы спешили. Не переводили с фланга на фланг. Понятное дело, мы приехали сюда за победой. Качество игры не интересовало, главное было — остаться в РПЛ. Спасибо «Спартаку», конечно», — приводит слова Квеквескири «Спорт день за днём».

«Енисей» в первой встрече примет «Факел» (15:00 мск), «Родина» встретится на своём поле с «Пари НН» (18:00). Ответная встреча нижегородской команды начнётся в 14:30, коллектива из Воронежа — в 17:30.

После 30 туров РПЛ на 13-м месте расположился «Пари НН», на 14-м — «Факел». Четвёртое место в Первой лиге занял «Енисей», пятое — «Родина». Финишировавшая на третьем месте «Алания» не прошла лицензирование в РФС.

Ранее сообщалось, что стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 7 и 10 июня.