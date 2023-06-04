Колосков: будет жаль, если «Факел» и «Пари НН» уйдут в первый дивизион по итогам стыковых матчей

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о стыковых матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Надо быть объективным: кто выиграет, тот и достоин Премьер‑лиги. Но мне будет жаль, если «Факел» или «Пари НН» уйдут в первый дивизион. Это не значит, что их я люблю больше, чем «Енисей» или «Родину», но эти две команды показывали очень хороший футбол», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

«Енисей» в первой встрече примет «Факел» (15:00 мск), «Родина» встретится на своём поле с «Пари НН» (18:00). Ответная встреча нижегородской команды начнётся в 14:30, коллектива из Воронежа — в 17:30.

После 30 туров РПЛ на 13-м месте расположился «Пари НН», на 14-м — «Факел». Четвёртое место в Первой лиге занял «Енисей», пятое — «Родина». Финишировавшая на третьем месте «Алания» не прошла лицензирование в РФС.

Ранее сообщалось, что стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 7 и 10 июня.