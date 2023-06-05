Пименов: команды РПЛ будут фаворитами стыковых матчей

Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов считает, что команды Российской премьер-лиги (РПЛ), скорее всего, по итогам переходных матчей сохранят прописку в элитном дивизионе.

«Думаю, что фаворитами предстоящих стыковых матчей будут клубы из РПЛ. Они очень прилично выглядели в конце сезона», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что команды Первой лиги не смогут составить серьёзную конкуренцию.

«Я видел несколько игр «Енисея», и он меня не убедил. «Родина»? Это команда-загадка для меня. Каковы здесь шансы? Мне кажется, что 75 на 25 в пользу команд РПЛ», — добавил экс-форвард «Локомотива».

В рамках переходных матчей пройдут две игры «Енисей» — «Факел» и «Родина» — «Пари Нижний Новгород». Встречи состоятся 7 и 10 июня.

Сергей Карасёв рассудит матч «Енисей» — «Факел». Его ассистентами станут Александр Богданов и Денис Березнов. Резервный судья — Павел Шадыханов. VAR — Евгений Турбин, AVAR — Валентин Мурашов.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что ему будет жаль, если «Факел» и «Пари НН» уйдут в первый дивизион по итогам стыковых матчей.







