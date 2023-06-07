Заварзин не верит в выход московской «Родины» в РПЛ
«Команды, выступавшие в этом сезоне в РПЛ, мастеровитее их соперников из Первой лиги. Думаю, что у них больше шансов. Если, допустим, «Родина» выйдет в премьер-лигу, то только случайно. Они к этому ещё не готовы», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».
Он уверен, что воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» останутся в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Факел» провёл хорошие матчи в концовке. Ну и Сергей Юран, конечно, должен вытащить «Пари НН», — добавил Заварзин.
В рамках переходных матчей пройдут две игры: «Енисей» — «Факел» и «Родина» — «Пари Нижний Новгород». Встречи состоятся 7 и 10 июня.
Сергей Карасёв рассудит матч «Енисей» — «Факел». Его ассистентами станут Александр Богданов и Денис Березнов. Резервный судья — Павел Шадыханов. VAR — Евгений Турбин, AVAR — Валентин Мурашов.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что ему будет жаль, если «Факел» и «Пари НН» уйдут в первый дивизион по итогам стыковых матчей.