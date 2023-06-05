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Бригады Карасёва, Левникова, Иванова и Мешкова назначены на стыки

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Стали известны судейские бригады на стыковые матчи за право остаться или выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) сезона-2023/24.
Бригады Карасёва, Левникова, Иванова и Мешкова назначены на стыки
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Сергей Карасёв рассудит матч «Енисей» — «Факел». Его ассистентами станут Александр Богданов и Денис Березнов. Резервный судья — Павел Шадыханов. VAR — Евгений Турбин, AVAR — Валентин Мурашов.

В рамках переходных матчей пройдут две игры «Енисей» — «Факел» и «Родина» — «Пари Нижний Новгород». Встречи состоятся 7 и 10 июня.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что ему будет жаль, если «Факел» и «Пари НН» уйдут в первый дивизион по итогам стыковых матчей.

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