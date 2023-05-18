Будущее Гусева и Яшкина, возможное возвращение Хартли и обмен хоккеиста за тысячу рублей: как проходит межсезонье в КХЛ

«Амур» усилил состав форвардами Алексом Бродхёрстом и Егором Коршковым. Причём, по информации СМИ, за переход последнего хабаровчане заплатили «Локомотиву» всего 1 тыс. рублей. В «Салават Юлаев» перебрался серебряный призёр ОИ-2022 в составе сборной России голкипер Александр Самонов. Экс-нападающие СКА Никита Гусев и Дмитрий Яшкин продолжают поиск новой команды, а «Авангард» не оставляет попыток договориться о возвращении Боба Хартли на пост главного тренера. Как клубы КХЛ проводят межсезонье — в материале RT.

Кампания «Амура»

За последнюю неделю одним из главных игроков на трансферном рынке КХЛ неожиданно стал «Амур». В минувшем регулярном чемпионате подопечные Вадима Епанчинцева заняли десятое место в таблице Восточной конференции, на три очка отстав от финишировавшего восьмым «Нефтехимика», и в пятый раз подряд не смогли квалифицироваться в плей-офф.

Судя по всему, это стало поводом для мощной дозаявочной кампании, чтобы следующей весной уж точно преодолеть этот барьер. Ранее хабаровчане подписали контракт с опытным вратарём, обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Игорем Бобковым, а теперь занялись усилением атакующей линии. И это логично, ведь в прошлом сезоне они заняли предпоследнюю, 21-ю строчку в лиге по числу заброшенных шайб (141), обогнав лишь «Адмирал».

На днях «Амур» объявил о приобретении двух форвардов, имеющих опыт игры не только в КХЛ, но и в НХЛ. Из Омска в Хабаровск переехал Алекс Бродхёрст, а у «Локомотива» был выменян Егор Коршков. Причём, если верить «Спорт-Экспрессу», в качестве компенсации железнодорожники получили всего 1 тыс. рублей — беспрецедентный случай в истории Континентальной хоккейной лиги. И это довольно сложно объяснить. Да, прошлое первенство стало для россиянина неудачным. Из-за травмы он провёл лишь 40 встреч и набрал всего 12 (4 + 8) очков, однако был довольно полезен («+4») и впоследствии помогал коллективу в плей-офф.

«По моим сведениям, форвард крайне разочарован обменом в «Амур». Источники в окружении Егора рассказывают, что ему неприятен не сам факт переезда в Хабаровск (в этом нет ничего страшного), а то, как ярославский клуб совершил сделку: ничего не сказал, не предупредил, просто поставил перед фактом. Впрочем, возмущаться не стоит. Клуб имел право так поступить, а то, что там не самое лучшее руководство, давно было известно. Но нервничать по этому поводу не стоит. Говорят, что главный проигравший в сделке «Локомотив» — «Амур» не Егор, а «Трактор». В Челябинске сильно рассчитывали на нападающего», — рассказал журналист Алексей Шевченко.

Что касается Бродхёрста, то он более ярко провёл прошлый сезон: набрал 30 (14 + 16) очков в регулярке, а в плей-офф и вовсе стал четвёртым бомбардиром «Авангарда» (3 + 5), уступив лишь представителям звёздного трио Корбан Найт — Владимир Ткачёв — Рид Буше. Но, несмотря на это, перешёл в стан аутсайдера. Возможно, причиной тому стала высокая зарплата. По сведениям «Спорт-Экспресса», за год американец получит 70 млн рублей, а с учётом бонусов сумма может добраться до 84 млн.

Кроме того, Епанчинцева на тренерском мостике сменил Андрей Мартемьянов, возглавлявший хабаровский клуб в 2016—2018 годах и выводивший «Амур» в плей-офф в сезоне-2017/18.

Игры грандов

В то же время «Авангард» уже нашёл замену отправившемуся в Хабаровск американцу, подписав одного из лучших ассистентов «Сибири» — Валентина Пьянова и белоруса Игоря Мартынова из местного «Динамо». Минчане не стали перебивать предложение омичей и позволили форварду уйти в статусе ограниченно свободного агента. И их решение можно понять: в минувшей регулярке Мартынов не мог похвастаться высокой продуктивностью (8 + 5), да ещё и завершил её в минусе («-5»).

Пьянов же был на карандаше у скаутов многих коллективов лиги, но выбрал наиболее выгодное предложение. По данным СМИ, в то время как конкуренты были готовы платить Валентину 40 млн рублей в год, «Авангард» предложил ему 45 млн. И этого оказалось достаточно, чтобы тот склонился к переезду в Омск. Вопрос лишь в том, сумеет ли россиянин проявить себя в команде, ставящей перед собой цель не просто пробиться в плей-офф, а завоевать трофей.

За счёт минского «Динамо» свой состав укрепил и СКА. Ранее сообщалось о желании петербуржцев заполучить Владимира Алистрова, однако на этом они не остановились и забрали себе ещё и Сергея Сапего. Сообщается, что за обоих игроков белорусы получили завоевавшего Кубок Стэнли вместе с «Тампа-Бэй» Александра Волкова и 120 млн рублей компенсации. К слову, Пьянов обошёлся «Авангарду» значительно дешевле (30 млн рублей).

«Локомотив» же пошёл дальше и предпринял попытку не только взять перспективного исполнителя в атаку, но и ослабить одного из своих конкурентов, которому уступил в семи матчах минувшего розыгрыша Кубка Гагарина. Железнодорожники достигли договорённости с 22-летним нападающим ЦСКА Матвеем Гуськовым. В соответствии с ней тот заработает 35 млн рублей за два года.

Понять желание хоккеиста сменить прописку несложно. В «Локомотиве» он может получить постоянную игровую практику и быстрее прогрессировать, параллельно улучшая свою личную статистику, в то время как в переполненном звёздами ЦСКА рассчитывать на это крайне сложно. Так, в прошлой регулярке Гуськов лишь 37 раз выходил на лёд, а в плей-офф и вовсе участвовал лишь в девяти встречах, отметившись в общей сложности тремя голами и шестью передачами за сезон.

В свою очередь, «Салават Юлаев» усилил вратарскую линию. Всё же основному голкиперу Илье Ежову в январе исполнится 37 лет, а его сменщик Александр Кареев отправился в «Спартак». 18 мая стало известно, что в Уфу переезжает Александр Самонов, известный по выступлениям как за СКА, так и за сборную России, с которой он завоевал серебро на Олимпийских играх в Пекине.

Концовку соревновательного года вратарь провёл в «Северстали» и чуть было не помог ей сотворить сенсацию и выбить из Кубка Гагарина его будущего обладателя. По ходу серии с ЦСКА он сменил в рамке Дмитрия Шугаева и смотрелся более чем впечатляюще, отражая в среднем по 92% бросков и пропуская по 2,89 шайбы за матч. Благодаря этому Самонов стал объектом внимания со стороны топ-команды, куда он перешёл в обмен на Данила Аймурзина и компенсацию в 35 млн рублей.

Будущее Яшкина и Гусева

Пока нет определённости относительно того, где продолжат карьеру одни из наиболее мастеровитых хоккеистов лиги, в прошлом году защищавшие цвета СКА, — Дмитрий Яшкин и Никита Гусев. На протяжении последних дней в СМИ появлялись слухи о переходе обоих в московское «Динамо», но в самом клубе поспешили их опровергнуть. По словам спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина, с чехом никаких контактов не было.

«Мы не ведём никаких переговоров с Дмитрием. Для нас Яшкин — достаточно тяжёлый в финансовом плане хоккеист. Мы в это межсезонье даже не общались. А по Гусеву — мы разговаривали с агентом и с самим Никитой. В итоге была взята небольшая пауза в связи с тем, что в семье Гусевых родился ребёнок. Сам Никита сейчас находится за границей и получает американскую визу. На днях он должен вернуться, возможно, эти переговоры возобновятся», — цитирует Сопина «Матч ТВ».

При этом если Гусев рассматривает команды преимущественно из Москвы, то Яшкин, судя по всему, не против поездки и в другие регионы страны. Отмечается, что лучший снайпер и бомбардир прошедшего чемпионата близок к подписанию договора с «Ак Барсом», но пока об окончании этой истории говорить рано. По данным СМИ, СКА не намерен отпускать своего лидера без боя и уже предложил ему новый долгосрочный контракт.

Однако сложно сказать, какой вариант более привлекателен для Яшкина. Да, он может пополнить состав действующего финалиста Кубка Гагарина, но пробиться там в первую тройку будет крайне непросто. Позиция правого форварда плотно занята Александром Радуловым, а совместить их в одном звене — задача непосильная. В СКА же Дмитрий уже знаком с партнёрами и будет лишён необходимости адаптироваться. Но при живом ЦСКА задача по выходу в финал плей-офф представляется трудновыполнимой.

Тренерские перестановки в «Ладе» и «Авангарде»

Команда из Тольятти продолжает готовиться к возвращению в высший дивизион после пятилетнего отсутствия. Но если в плане комплектования состава она пока ограничивается продлением отношений с хоккеистами, защищавшими её цвета во время пребывания в ВХЛ, то с тренерским штабом всё обстоит иначе. По окончании сезона свой пост покинул Валерий Белов, возглавлявший «Ладу» с 2021 года, а на его место пришёл Олег Браташ. На днях было официально объявлено о заключении двухлетнего контракта с наставником. Помогать ему будут Павел Десятков, Максим и Алексей Семёновы.

В то же время «Авангард» продолжает поиски сменщика Михаила Кравеца. И хотя об отставке главного тренера пока не объявлено, тот сам признавался, что не надеется на продолжение работы в Омске. И это странно, ведь именно он помог команде прийти в себя после провального старта регулярки и не только пробиться в плей-офф, но и занять третье место на Востоке.

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При этом сообщается, что руководство омичей ищет нового наставника на североамериканском рынке, а приоритетным считает возвращение на эту должность Боба Хартли, под руководством которого клуб завоевал свой первый Кубок Гагарина в 2021 году. Но пока это кажется маловероятным. Как рассказал сам специалист, он занят другими делами.

«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома. Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект. Это было очень трудное решение, я люблю «Авангард», — признался Хартли.

Тем не менее в коллективе якобы готовы пойти навстречу канадцу и ждать его до того момента, как он разберётся со своими делами. И тем самым провести без главного тренера не только предсезонную подготовку, но и начало чемпионата.

«Мы плотно общаемся и думаем, что сможем достигнуть определённого компромисса. Возможен вариант, что Хартли в ближайшие месяцы решит вопрос со строительством своего дома, а осенью присоединится к «Авангарду». Но конкретика будет ясна только после завершения переговоров», — заявил «Матч ТВ» источник, близкий к клубу.

Однако там уже позаботились об альтернативе на тот случай, если достигнуть консенсуса с Хартли всё же не удастся. Возглавить «Авангард» может другой канадец. Речь идёт о бывшем наставнике «Оттавы» Дэйве Кэмероне, большую часть карьеры проработавшем в североамериканских лигах. В последних двух сезонах он возглавлял клуб «Оттава 67» из ОХЛ и дважды выводил коллектив в плей-офф, а также привёл молодёжную сборную Канады к победе на ЧМ-2022.