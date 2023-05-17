«Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за три месяца
- РИА Новости
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«Салават Юлаев» имеет трёхмесячную задолженность перед игроками по оплате труда. В настоящий момент лига не принимает к регистрации новые контракты от клуба», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Команда из столицы Башкортостана в сезоне-2022/23 проиграла владивостокскому «Адмиралу» в серии первого раунда Кубка Гагарина (2-4).
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Родион Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым» ещё на один год.