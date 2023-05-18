Двукратный чемпион КХЛ в составе ЦСКА Гуськов продолжит карьеру в «Локомотиве»
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Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Уточняется, что форвард в статусе ограниченно свободного агента принял контрактное предложение железнодорожников.
В сезоне-2022/23 Гуськов провёл в регулярном чемпионате 37 матчей, в которых набрал 9 (3 + 6) очков.
Ранее главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что не будет следить за чемпионатом мира по хоккею 2023 года.