Уход Рейдеборна из ЦСКА, перестройка СКА и усиление «Динамо»: с чего началось межсезонье в КХЛ

1 мая в КХЛ открылся рынок свободных агентов, вследствие чего многие клубы занялись перестройкой команды. Победитель прошлого регулярного сезона СКА приобрёл пять новых хоккеистов, а обладатель Кубка Гагарина ЦСКА лишился основного голкипера Адама Рейдеборна. «Динамо» подписало соглашения с победителем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» Седриком Пакеттом, а «Ак Барс» нацелился на Дмитрия Яшкина.

Потери ЦСКА

Одна из главных интриг межсезонья заключалась в том, сумеет ли ЦСКА сохранить свой чемпионский состав и если нет, то кто из главных творцов второй подряд победы в Кубке Гагарина переберётся в другой коллектив. На данный момент ходят слухи об уходе четырёх хоккеистов. Но если Владимира Брюквина и Артёма Сергеева нельзя назвать ключевыми элементами в построениях Сергея Фёдорова, то Константин Окулов и Адам Редейборн сыграли огромную роль в походе за трофеем и были одними из лидеров.

Пока доподлинно неизвестно, где именно продолжат карьеру нападающий и голкипер. Более того, по-прежнему сохраняется вероятность того, что оба останутся в столице. По словам Игоря Есмантовича, ЦСКА не прочь продолжить сотрудничество и даже сделал спортсменам предложения. Однако в СМИ всё больше говорят об их отъезде. В частности, Окулова активно сватают в «Локомотив», в то время как его агент говорит также об интересе из НХЛ.

Но если в случае с Окуловым продлению соглашения может помешать отсутствие места в платёжной ведомости, то с Рейдеборном ситуация ещё сложнее. По информации Metaratings, причиной его ухода является лимит на легионеров. Якобы ЦСКА планирует усилить иностранцем оборонительную линию, а позицию первого номера доверить Ивану Федотову, который вскоре должен вернуться из армии.

Рейдеборн ожидаемо оказался не обделён вниманием других клубов. В его услугах выразили заинтересованность «Металлург» и «Салават Юлаев», но, судя по всему, предложение уфимцев было интереснее. Как сообщает «Спорт Бизнес Онлайн», шведский вратарь уже достиг договорённости с «зелёными», а в ближайшее время о его переходе будет объявлено официально.

Перестройка СКА

В свою очередь, серьёзно обновить команду решили главные оппоненты ЦСКА по Западной конференции. Помимо вернувшихся из аренды Матвея Мичкова и Никиты Зоркина, состав СКА пополнили пятеро новых игроков, часть из которых перебралась в Санкт-Петербург в результате обмена с «Витязем». Место ушедших Кирилла Кирсанова и Владислава Цицюры заняли Иван Зинченко и Степан Старков, в прошлом сезоне поделивший звание лучшего бомбардира подмосковного коллектива со Скоттом Уилсоном. 23-летний форвард «настрелял» 39 (17 + 22) очков в 67 матчах и добился возвращения в Северную столицу. Там он завершал первенство-2020/21.

После долгих лет отсутствия в Санкт-Петербург вернулись и Артём Земчёнок с Александром Кадейкиным. Защитник покинул СКА в 2020 году, после чего успешно выступал за «Металлург», а форвард в 2016-м стал частью большого обмена с «Локомотивом», по итогам которого армейцы получили права на Сергея Плотникова. Последние же годы он провёл в «Салавате», где был одним из лидеров атаки. В прошедшем сезоне отметился 13 голами и 26 передачами, пропустив вперёд лишь Александра Хмелевски и Сергея Шмелёва.

На их фоне особняком стоит Павел Дедунов, ранее не защищавший цвета петербуржцев. И пусть высокой продуктивностью он похвастаться не может, а в последних трёх сезонах не смог преодолеть планку в семь набранных очков, наверняка компенсирует это за счёт опыта. Ведь 33-летний нападающий не понаслышке знает, как добиваться успеха в плей-офф и обыгрывать армейцев из Москвы. В 2021-м он помог «Авангарду» сломить сопротивление ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

При этом есть сведения, что СКА не намерен останавливаться на достигнутом. В прессе говорят о скором переходе в команду защитника ЦСКА Сергеева, а также форварда минского «Динамо» Владимира Алистрова. Молодой белорус выдал лучший отрезок в карьере и установил личный рекорд по очкам за регулярку (12 + 17), а также неплохо проявил себя в плей-офф, трижды поразив ворота петербуржце в первом раунде. Возможно, именно это и заставило Романа Ротенберга обратить на него внимание.

Будущее Яшкина и новые звёзды «Авангарда»

Однако и без серьёзных потерь СКА обойтись вряд ли удастся. Ранее уже сообщалось об уходе из клуба Никиты Гусева, просидевшего остаток плей-офф в запасе, на рынок свободных агентов вышел и Дмитрий Яшкин. Лучший снайпер и бомбардир прошлого чемпионата провалил плей-офф и набрал лишь семь (5 + 2) очков в 14 матчах. И хотя сам Ротенберг объяснял это травмой чеха, его уходу препятствовать, судя по всему, не стал.

И теперь на Яшкина претендуют сразу несколько сильнейших коллективов КХЛ, а фаворитом в споре за форварда называется «Ак Барс». Финалист Кубка Гагарина якобы уже сделал предложение хоккеисту, но точки в переговорах поставлено не было. При этом есть сведения, что Дмитрий хочет получать около 80 — 85 млн рублей в год, а также рассчитывает на солидные бонусы.

В то время, как «Ак Барс» лишь задумывается об укреплении состава, присматриваясь к Яшкину и Григорию Дронову, его конкуренты вовсю обзаводятся новичками. «Авангард» уже подписал контракт с опытным Либором Шулаком, неплохо проявившим себя в «Адмирале», и выменял перспективного Игоря Гераськина у «Северстали». Взамен череповчане получили 17-летнего Тимура Муханова и денежную компенсацию. По слухам, она составила 80 млн рублей.

Что касается Гераськина, то тот здорово смотрелся в минувшем первенстве и разразился 43 (14 + 29) очками, после чего чуть было не помог «Северстали» сокрушить ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина. Вопрос лишь в том, способен ли он решать задачи иного уровня и стать одним из важных игроков одного из лидеров Востока. Судя по всему, в «Авангарде» склонны верить в это. По информации СМИ, с ним заключили контракт на четыре года на общую сумму 170 млн рублей.

Усиление «Салавата» и «Динамо»

Продолжает мощную дозаявочную кампанию и «Салават». В отличие от Рейдеборна, о приходе ряда новичков уже успели объявить официально. Безусловно, на общем фоне выделяется лучший снайпер «Сибири» Александр Шаров, 29 раз поразивший ворота соперников в предыдущей регулярке. По числу голов он уступил лишь тому же Яшкину, да Риду Буше с Бруксом Мэйсеком и заслужил повышение. Вопрос в том, сумеет ли он раскрыться на новом месте. Последние пять лет он провёл в Новосибирске, а до этого не блистал.

Усилить уфимцев может и второй бомбардир «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко. В сезоне-2022/23 тот набрал 34 (16 + 18) очка и уступил по этому показателю лишь Павлу Порядину (22 + 15). Но если его партнёр в результате обмена оказался в «Спартаке», которому будет помогать квалифицироваться в плей-офф, то сам он сосредоточится на борьбе за трофей. Конечно, если «Салават» не наступит на те же грабли и не проиграет восьмой команде конференции в первом же раунде Кубка Гагарина.

Приступил к комплектованию коллектива и «Металлург», который уже гарантированно лишился вышеназванного Земчёнка и Андрея Чибисова (перешёл в «Трактор»), а также завершивших карьеру Василия Кошечкина и Ярослава Хабарова. Помимо вернувшейся из аренды молодёжи и небольшой подпитки из МХЛ, был взят экс-хоккеист «Северстали» Робин Пресс — четвёртый лучший бомбардир прошлого первенства среди защитников (11 + 31). А компенсировать отсутствие легендарного вратаря постарается Артём Загидулин. И это решение менеджмента «ястребов» у многих вызвало вопросы.

Прошлый сезон россиянин провёл в Финляндии, где защищал цвета «Лукко». И смотрелся весьма неплохо. В регулярке он стал четвёртым по проценту отражённых бросков (91,9%), поддерживал тот уровень и в плей-офф. Проблема в том, что в Магнитогорске он демонстрировал схожие показатели лишь четыре года назад, а в последнее время не добивал и до отметки в 90% сейвов.

На Западе же активнее других действовало московское «Динамо», успевшее привлечь пятерых новых исполнителей. И если приглашение забросившего лишь четыре шайбы и отдавшего две передачи в регулярке Артёма Ильенко выглядит неоднозначно, то остальные новички смотрятся более внушительно. Здесь и второй снайпер «Барыса» Егор Петухов, и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2020 Даниил Пыленков, и Седрик Пакетт, в том же году помогавший «Тампа-Бэй» завоевать второй Кубок Стэнли в своей истории. А Егора Морозова отдельно отметил сам спортивный директор москвичей Алексей Сопин.

«Смело можно сказать, что по функционалу на льду таких игроков, как он, на рынке единицы. Быстрый и креативный в атаке, грамотный и надёжный в обороне. Обученный и мастеровитый игрок, который зарекомендовал себя на уровне КХЛ. Может сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве», — восхитился функционер.