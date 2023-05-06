Российский вратарь Загидулин перешёл из финского «Лукко» в «Металлург»

Российский вратарь Артём Загидулин перешёл из финского «Лукко» в магнитогорский «Металлург».

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), соглашение с 27-летним голкипером рассчитано на один год.

Голкипер является воспитанником магнитогорского хоккея. Загидулин провёл в КХЛ 48 матчей, играя за «Металлург» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». В среднем за игру процент отражения бросков составлял 91,8%.

Ранее сообщалось, что российский нападающий московского «Спартака» Фёдор Свечков продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз».