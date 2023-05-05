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«Нэшвилл» подписал контракт с 20-летним форвардом «Спартака» Свечковым

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Российский нападающий московского «Спартака» Фёдор Свечков продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз».

20-летний воспитанник тольяттинской «Лады» подписал контракт с «Нэшвиллом» на три года, сообщает пресс-служба клуба из Теннесси.

Свечков был выбран «Предаторз» на драфте 2021 года под общим 19-м номером. Форвард в сезоне-2022/23 за московский «Спартак» в 27 играх набрал четыре (два гола + две голевые передачи) очка. В составе юниорской сборной он завоевал серебряные медали чемпионата мира (2021).

Ранее «Коламбус» официально объявил о подписании контракта с Дмитрием Воронковым.

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