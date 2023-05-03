«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Воронкову и ещё трём хоккеистам

Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 30 апреля.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, предложения получили вратари Амир Мифтахов и Артур Ахтямов, а также нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

Мифтахов в сезоне-2022/23 провёл 34 игры в регулярном чемпионате, одержал 18 побед при 91,7% отражённых бросков. Ахтямов выступал за альметьевский «Нефтяник» и провёл 39 матчей.

Воронков отыграл 54 матча, набрав 31 (18+13) очко. Панюков провёл 44 игры и набрал 11 (6+5) очков.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин дал понять, что казанский хоккейный клуб намерен продолжить рабочие отношения с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.