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«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Воронкову и ещё трём хоккеистам

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Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 30 апреля.
«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Воронкову и ещё трём хоккеистам
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба казанской команды, предложения получили вратари Амир Мифтахов и Артур Ахтямов, а также  нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

Мифтахов в сезоне-2022/23 провёл 34 игры в регулярном чемпионате, одержал 18 побед при 91,7% отражённых бросков. Ахтямов выступал за альметьевский «Нефтяник» и провёл 39 матчей.

Воронков отыграл 54 матча, набрав 31 (18+13) очко. Панюков провёл 44 игры и набрал 11 (6+5) очков.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин дал понять, что казанский хоккейный клуб намерен продолжить рабочие отношения с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

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