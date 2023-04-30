«Ак Барс» сделал предложение Билялетдинову по новому контракту

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин дал понять, что казанский хоккейный клуб намерен продолжить рабочие отношения с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«Мы сделали Билялетдинову предложение», — цитирует Валиуллин ТАСС.

Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019, 2022 и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009, 2010 и 2018-м.

Билялетдинов был назначен на пост главного тренера команды вместо Олега Знарка в декабре 2022 года.

Ранее Александр Радулов поздравил игроков ЦСКА и Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина.



























