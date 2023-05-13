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Гросс: «Автомобилист» выступил против изменений в регулировании потолка зарплат в КХЛ

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Спортивный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Олег Гросс считает, что руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не стоит вносить изменения в документы, регламентирующие потолок зарплат.

«Я не могу обсуждать решения совета директоров. Но «Автомобилист» выступал против этого решения», — цитирует Гросса ТАСС.

Премии игроков в КХЛ будут включены в потолок зарплат с сезона-2023/24. Решение было принято 11 мая на заседании совета директоров. До этого премиальные выплаты за успешное выступление хоккеистов не шли в зачёт. На данный момент потолок зарплат для каждого клуба КХЛ составляет 900 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Павел Куликов перешёл из «Автомобилиста» в «Авангард».

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