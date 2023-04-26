«Хочу завоевать титул чемпиона Европы»: Туйнов о карьере в боксе, поединке Бивола с Бетербиевым и топ-ударниках в MMA

Выступление в профессиональном боксе остаётся приоритетным, а ближайшая цель — завоевание титула чемпиона Европы по версии одной из престижных организаций. Об этом в интервью RT заявил кикбоксер Владислав Туйнов. По его словам, успехи на ринге помогут привлечь внимание к любимому виду единоборств. Cпортсмен также оценил поведение Исраэля Адесаньи после победы над Алексом Перейрой, высказался о перспективах Артёма Вахитова, назвал имена сильнейших ударников в MMA и фаворита в потенциальном поединке между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

— Ещё год назад вы связывали своё будущее с кулачными боями, а сейчас уже имеете в активе три поединка по правилам бокса. Как чувствуете себя в относительно новом для себя виде спорта?

— Бокс — другая стезя, новый этап для меня. Вижу, как могу прогрессировать в плане спортивной подготовки. Открываю для себя новые возможности в плане вывода организма на новый уровень, совершенствования.

— В чём разница между подготовкой к боям в боксе и голых кулаках?

— Различия колоссальные. Бокс — это длинные дистанции, долгие раунды, чёткий расчёт, понимание, что будет делать твой соперник. Голые кулаки — более быстрые, экстремальные схватки, настоящий спринт, где тебе нужно предельно выложиться за короткое время.

Подготовка к боксёрским поединкам заставляет немного отвыкнуть от кулачных боёв. Но думаю, что это пригодится мне, когда появится шанс подраться в Bare Knuckle FC. Там битвы проходят в формате пять раундов по две минуты — это гораздо ближе к профессиональному боксу, чем к сражениям на голых кулаках. Как в том же Top Dog FC, где лишь три отрезка по две минуты.

— Вам в каких условиях комфортнее?

— Тренер в детстве заставлял развиваться в разных направлениях, быть универсалом, поэтому хорошо чувствую себя в условиях любого вида единоборств. Для боёв по боксу просто необходимо чуть больше времени на подготовку, так как они более продолжительные. В остальном, ничего сложного нет.

Если мы берём бокс и кикбоксинг, то переход из одного в другой не вызывает у меня никаких проблем. Совсем недавно провёл поединок в своей родной дисциплине на турнире Rage, а к концу апреля буду готов выступить в другой. Что касается кулачки, то тут немного сложнее. Всё же это очень травмоопасный вид, получить повреждение легко, а кулаки очень долго заживают. В перчатках гораздо приятнее работать.

— На этой неделе вы могли помериться силами с Маратом Исаевым, если бы схватка не сорвалась. Но всё же, почему был выбран именно этот противник? Не думаете, что в плане медийности это был своего рода шаг назад после дуэлей с теми же Джулианом Лэйном и Джонатаном Оливейрой?

— Не выбирал себе оппонента. От Pravda Old School Boxing поступило предложение, мой менеджмент его рассмотрел. Насколько понимаю, желание сразиться со мной выражал лично Марат. Он утверждает, что в перчатках может показать себя гораздо лучше и увереннее, чем на голых кулаках. Всё же это его профильный вид спорта.

На самом деле, Исаев — очень медийный боец, если мы говорим о поп-индустрии. Он бился и с Чоршанбе Чоршанбиевым, и со Святославом Коваленко. Тогда он уступил, после чего разгорелся скандал. Так или иначе, он привлекает огромное внимание публики, не скупится на слова, умеет раскручивать свои поединки.

— Говоря о ваших предыдущих оппонентах. Вы наверняка видели Оливейру в Glory и Kunlun Fight ранее, но знали ли вы, почему так популярен Лэйн?

— Изначально говорил, что для меня очень важна дуэль с Лэйном. В детстве смотрел The Ultimate Fighter и обратил на него внимание. Захотел встретиться с ним в ринге, когда вырасту. Несмотря на борцовскую базу, Джулиан всегда предпочитал рубиться в стойке, поэтому битва с ним меня особенно привлекала. И когда поступило предложение помериться с ним силами, сразу согласился.

— Как вы отреагировали на тот самый эпизод, когда разъярённый Лэйн кричит впоследствии ставшую знаменитой фразу «Let me bang»?

— Тогда видео вызвало у меня улыбку. Особо не понял, что именно он имел ввиду — в школе изучал французский язык, а не английский. А когда перед самим боем вновь пересмотрел этот момент, проникся к Лэйну ещё большим уважением. Конфликт разгорелся из-за некорректных высказываний о его семье.

— В последнее время в соцсетях вас в довольно жёсткой манере просят провести бой с Хайбулой Мусаловым. Это немного выводит из себя?

— Стараюсь не обращать на комментарии внимания. Знаю, что рано или поздно наши пути с Мусаловым пересекутся. Просто время пока не пришло. Сделаю всё, чтобы это событие максимально раскручивалось. Лично я готов сразиться с ним, но хочу сделать это немного позже, когда ажиотаж будет повыше.

— Вы связываете своё будущее именно с боксом в длительной перспективе или это на данный момент просто лучшая площадка для заработка?

— Спорт — моя жизнь, кикбоксинг — любимый вид. Но чтобы делать его более популярным, придавать ему больше веса, нужно доказывать свою состоятельность везде. Хочу стать тем, кто будет популяризировать его. За боксом следит огромная аудитория. И добиваясь успехов здесь, я смогу помогать развиваться своему любому единоборству.

Сейчас бокс — приоритет для меня. Хочу завоевать титул чемпиона Европы по одной из престижных версий, двигаться к мировым титулам, развиваться в профессиональном плане. При этом не собираюсь отказываться от кикбоксинга. По-прежнему хочу стать 15-кратным триумфатором первенств планеты. На данный момент в моём активе шесть побед.

— А как же голые кулаки?

— В будущем хотел бы биться и на этой площадке. Но здесь меня прежде всего интересует участие в шоу зарубежных промоушенов, таких как Bare Knuckle FC.

— Следовательно, возвращение в Top Dog вы уже не рассматриваете?

— Всё возможно. Мы будем рады рассмотреть предложение, если оно поступит. Но в ближайшее время акцентирую внимание на боксе и BKFC.

— Следовательно, дело в травмах, а не сумме гонорара, предлагаемой Top Dog?

— Да. Заинтересован в проведении схваток, которые не скажутся негативно на моей карьере. В кулачке провёл три боя, после каждого реабилитация была длительной и дорогостоящей. Руки быстро не восстанавливаются, ты долго не можешь приступить к тренировочному процессу. Кроме того, повреждения бьют по психологии, влияют на твою работу во время поединка.

Пробовал совмещать кулачные бои и кикбоксинг. И это не очень приятно. Например, в «Мировой четвёрке» бился спустя полтора месяца после схватки на голых кулаках. Кости на левой руке были травмированы, что сыграло важную роль. Испытывал боль при нанесении ударов. А ведь тогда ещё было две битвы за вечер.

— Когда мы общались с вами перед боем с Павлом Шелестом, вы называли Top Dog отличной площадкой для развития и увеличения популярности, фан-аудитории. Что изменилось с тех пор?

— Ничего. Top Dog позволяет ворваться в мир единоборств, стать узнаваемым для определённой аудитории. Это сильная лига, по-прежнему пребываю в отличных отношениях с Данилом Алеевым по прозвищу Регбист (основатель промоушена. — RT). Будем рады помочь ему в подготовке. Знаю, что сейчас он продолжает восстанавливаться от травм, его руки ещё не зажили.

— Помимо Pravda Boxing, вы параллельно проводите поединки в том же кикбоксинг-промоушене Rage, дерётесь по любителям. В скольких схватках вы приняли участие в 2023 году?

— В феврале бился с турком Ферди Алтуном на шоу Pravda, также подрался c Сергеем Чернецким в Rage, а в конце апреля мог сойтись уже с Исаевым. Между этими турнирами выступал в любительском первенстве по кикбоксингу Центрального федерального округа. Ребята могут получить серьёзный опыт, а я — подвигаться, отобраться в сборную для поездки на чемпионат России. Это мне пригодится, если в отношении международных стартов произойдут какие-либо изменения, и я смогу заявить на соревнования за рубежом. В перспективе это может позволить мне получить звание заслуженного мастера спорта.

На самом деле, делаю это для того, чтобы мой тренер Андрей Чадин стал заслуженным тренером России. Это своего рода дань уважения. Но это также важно и для моих близких людей.

— На ваш взгляд, в ближайшее время российские спортсмены будут допущены до международных соревнований?

— Если честно, не думаю. На мой взгляд, отстранение будет действовать ещё длительное время. Но лучше подстраховаться, вдруг что-то резко изменится.

— Некоторое время назад я общался с Артёмом Вахитовым. Он сказал, что рассматривал бы возвращение в Glory, если бы промоушен вновь стал сотрудничать с россиянами. Вы бы поступили так же?

— Мой контракт с Glory закончился до того, как российские спортсмены были уволены. Оказавшись в этой организации, понял, что попал в своего рода болото. Был рад, когда моё соглашение истекло. Поэтому не очень заинтересован в возвращении в эту лигу. Возможно, когда-то моё мнение изменится.

Что касается других профессиональных промоушенов, думаю, там можно будет выступать. Есть тот же Таиланд с его промоушеном ONE Championship, Арабские Эмираты, Китай открылся. Начинают поступать различные предложения оттуда, причём не только мне, но и другим ребятам из зала. Обычно там работают с местными спортсменами, но когда есть возможность задействовать иностранцев, они с радостью это делают. Проводят реалити-шоу, устраивают схватки с участием бойцов из-за рубежа. Культура единоборств там сильно развита.

Если в дальнейшем наши страны продолжают активно сотрудничать, могут быть различные совместные проекты, коллаборации в области кикбоксинга. Раньше я уже дрался там. Меня знают, любят, по-доброму встречают. Условия всегда были хорошие.

— Вы сравнили Glory с болотом. Почему?

— Первый поединок провёл спустя семь месяцев после подписания контракта. До этого кормили обещаниями, мол, ты выступишь на этом турнире, на этом… Шоу то отменялись, то переносились, менялись соперники. Из-за этого было сложно выстроить тренировочный процесс.

Кроме того, было сложно коммуницировать с руководством. Могли не отвечать на вопрос по несколько недель. Нащупать контакт было очень сложно. Возможно, у кого-то общение проходит более гладко. Какие-то местные атлеты могут приехать в офис и там всё обсудить. Но мы живём в России, просто отправиться в Нидерланды не получится.

— Поговорим о Bare Knuckle FC. В одном из интервью вы заявили, что можете перейти туда в любой момент. Почему не сделали этого?

— Из-за бокса. Сейчас он у меня на первом месте. После того, как добьюсь там определённых высот, буду вновь задумываться о BKFC.

— Если в боксе всё будет складываться идеально, вы можете отказаться от идеи перехода в BKFC? Ведь вы сами говорили, что кулачные бои очень опасны, а восстановление занимает много времени.

— Мне кажется, рано или поздно огонь внутри меня начнёт пылать так ярко, что я сам захочу подраться в Bare Knuckle — независимо от того, как будут обстоять дела с профессиональным боксом. Хочу рискнуть и попробовать завоевать титул в этой организации. Для меня он очень важен. Знаю, что должен стать чемпионом там.

Для меня это настоящий вызов, ведь там бьются настоящие цепные псы. Многие говорят, что там спортсмены не самого высокого уровня, но они там не были. Нельзя делать выводы по нарезкам. Я слежу за турнирами, смотрю бои и понимаю, что они очень конкурентные. Их исход может решить любой тычок.

— Есть ли конкретный соперник, с которым вы хотели бы сойтись в BKFC?

— Горьян Славески — он нанёс первое поражение Евгению Курданову. Моряк на равных бился с ним, но всё сложилось не в его пользу. Македонец — профессиональный боксёр, у него хороший рекорд, сейчас он один из претендентов на титул BKFC. Было бы интересно встретиться с ним в ринге, а затем помериться силами уже на голых кулаках.

— Почему вы не рассматриваете переход в MMA? Тот же Вахитов не исключает, что может продолжить карьеру именно в этом виде.

— Пока не вижу себя там. Всегда тяготел к боевым искусствам, завязанным на ударной технике. MMA объединяют в себе очень многое. И хотя сейчас акцент смещается в сторону стойки, борьба по-прежнему играет важнейшую роль.

Не буду зарекаться, что никогда не перейду в смешанные единоборства. Кто знает, что ударит мне в голову через пять-десять лет, какие советы мне дадут тренеры, команда. Ведь не я один принимаю решения. Мы — один большой механизм, мыслящий одинаково. Но сейчас мне более чем достаточно бокса, кикбоксинга и голых кулаков. Это уже очень большой объём работы.

— На ваш взгляд, Вахитов способен достичь высот тех же Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры в MMA?

— На многих боях Артёма я учился. Это выходец из тайского бокса, способный перебивать визави на руках, ставить их в неудобное положение. Буду очень рад, если Вахитов вновь будет выступать регулярно. Он радовал нас своими битвами в Glory, после чего провёл лишь один поединок в Muaythai Factory.

Лично я был бы очень рад увидеть Вахитова на боксёрском ринге. Мне кажется, там его может ждать не менее светлое будущее, чем в MMA. Но приму любое его решение. Буду рад вновь понаблюдать за схватками с его участием.

— За свою карьеру Вахитов дважды встречался с Перейрой, но ни разу не бился с Адесаньей. Как вы думаете, кто бы взял верх в их противостоянии по правилам кикбоксинга?

— У Исраэля более раскрытая стойка. А Артём как раз и славится тем, что способен точечно разбивать соперника, находить бреши в обороне и не давать почувствовать свою дистанцию. Адесанья выше, и это могло бы создать определённые проблемы Вахитову, но с Перейрой он уже демонстрировал, что способен противостоять рослым оппонентам.

Думаю, с нигерийцем он бы действовал в своей излюбленной манере — постоянно смещался, резал углы, заходил за ногу. И с Исраэлем это могло бы приносить успех. Безусловно, для Артёма это не стало бы лёгкой прогулкой, но я бы всей душой болел за него.

— Как я понимаю, вы очень плотно следите за всеми крупными событиями в мире единоборств. В частности, четвёртым боем между Перейрой и Адесаньей.

— В отличие от Адесаньи, мне довелось неоднократно разговаривать с Перейрой. Очень добрый, хороший, позитивный и открытый парень. Алекс — невероятный трудяга, ковал себя, как истинный воин. Думаю, ему переход в полутяжёлый вес пойдёт на пользу.

Что касается Исраэля, то за ним я пристально следил ещё до подписания контракта с UFC. Уже тогда был уверен, что выступление в чемпионате пойдёт ему на пользу. Там он сможет по-настоящему раскрыться. Старался просматривать все интервью с ним, эпизоды Embedded. Мне импонировал его образ мышления, который отличает его от типичных бойцов. Адесанья — эпатажный парень, способный заинтересовать зрителей.

— Как вы оцените его поведение по окончании битвы с Перейрой?

— Адесанья сам объяснил, чем это было вызвано. Он увидел сына Перейры, который после второй схватки по правилам кикбоксинга поиздевался над ним, сымитировав его падение. Исраэль не забыл это. На самом деле, это показывает, насколько заряжен он был, какое значение для него имела эта победа. Как нигериец мечтал нокаутировать бразильца. Поэтому не могу критиковать его за это действие. Уверен, за кулисами они с Алексом поговорили и решили все вопросы.

— С этим понятно. А что скажете о праздновании победы над Пауло Костой?

— Тогда это вызвало бурю негодования. Но чемпион не всегда должен был идеалом, ролевой моделью. Иногда он может быть плохим парнем. И в UFC понимают, каким успехом это пользуется у болельщиков, и ценят это. Возможно, на данный момент это слишком жёстко для определённой части нашей аудитории, но давайте не будем забывать, что на поп-площадках России происходят вещи и похлеще. Достаточно послушать трэш-ток.

— Что погубило Перейру — колоссальная уверенность в себе, чрезмерное желание выиграть нокаутом? Или Адесанья просто хорошо попал?

— Алекс всегда дрался открыто — что в MMA, что в кикбоксинге. Были моменты, когда он пропускал те удары, которые мог заблокировать. В их первом поединке это тоже случалось. Исраэль явно готовил эту комбинацию. Вместе с командой они правильно выстроили план на дуэль. Уверен, оба были готовы пройти всю дистанцию, отработать запланированные пять раундов, но в этот раз Перейра не справился. Адесанья был гораздо сильнее.

— Кого вы считаете лучшим ударником в смешанных единоборствах на данный момент?

— Выбор очень большой. Думаю, в пятёрку входит Макс Холлоуэй. Все свои поединки он старается проводить в стойке и первым из бойцов UFC преодолел планку в 3000 нанесённых ударов. Отметил бы и Александра Волкановски, который всегда рад зарубиться. Нельзя не назвать и Джона Джонса — одного из величайших спортсменов в истории MMA. Думаю, его можно поставить на первое место. Всегда великолепно контролирует дистанцию, исполняет нестандартные элементы.

Хочу включить в топ-5 Ислама Махачева. Он очень хорош в стойке, особенно с учётом того, что является выходцем из борьбы. Он постоянно совершенствует свои навыки, очень много работает. И лично у меня вызывает впечатление его способность заставать противников врасплох довольно стандартными комбинациями. Та же связка прямой — оттяжка — прямой является одной из базовых в боксе. Но он использует её даже в титульных поединках, и это проходит.

Также одним из самых зрелищных весовых категорий является полусредняя, где выступает Хамзат Чимаев. При этом он готов биться и в 84 килограммах, ранее уже бросал вызов тому же Перейре. В сражении с Бёрнсом он продемонстрировал, что может не только бороться, но и биться в стойке. Также жду дебюта Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) в UFC. Думаю, он удивит многих своей ударной техникой, будет завоёвывать бонусы и привлекать внимание к себе.

— Недавно вы наблюдали за противостоянием Энтони Петтиса и Роя Джонса-младшего. Какие впечатления у вас остались от их боксёрского поединка?

— Уже давно считаю, что Джонсу стоит завершить карьеру. Мне понравился его поединок с Майком Тайсоном, к которому он подошёл в хорошей форме, но всё же возраст даёт о себе знать. Уже после шоу был очень рад услышать слова Роя о том, что он думает об уходе из спорта. Лично я бы хотел чаще видеть его на комментаторской позиции, наблюдать за его мастер-классами, в том числе, в России.

При этом временами Джонс здорово смотрелся и в этой битве: хорошо «дышал» и заставлял сомневаться, что ему уже 54 года. Петтис также порадовал: неплохо комбинировал, двигался. В целом, я сам заинтересован во встрече с Энтони. Мы оба находимся на начальном этапе карьеры в боксе и сейчас есть вероятность устроить нашу дуэль. Ради этого был бы готов подняться в полутяжёлый вес.

На том же турнире проходил бой между Жозе Алдо и Джереми Стивенсом, который мне особо понравился. Это была рубка в мексиканском стиле, завершившаяся вничью. Посоветовал бы всем любителям бокса пересмотреть её и насладиться битвой в духе сражений Артуро Гатти и Микки Уорда.

— Наверняка спорным кажется решение Петтиса начать карьеру боем с Джонсом, который годится ему в отцы. Если бы вам предложили подраться с Константином Цзю, согласились бы?

— Ни в коем случае. Для меня Цзю — кумир, на чьих поединках я рос, кем вдохновлялся. Он мотивировал меня просыпаться в пять утра и идти на пробежку. Я был бы очень рад потренироваться с этим великим боксёром, возможно, записать совместное видео. Но не драться. Однако если сам Константин захочет надеть перчатки и побить меня, то соглашусь, но сам отвечать не буду.

— Помимо Цзю, чьими схватками вы вдохновлялись?

— Александра Поветкина, Эдуарда Трояновского. Он тренировался со мной в одном зале и впоследствии стал профессиональным боксёром. Его пример очень серьёзно мотивировал, показывал, что всё возможно, надо лишь трудиться. Также следил за Мэнни Пакьяо. На пике тот обладал невероятной скоростью. Их четыре битвы с Хуаном Мануэлем Маркесом — настоящая классика.

Также можно вспомнить Флойда Мейвезера, Гатти с Уордом, подаривших миру фантастическую трилогию. Сначала они бились друг с другом, а затем лежали в одной палате в больнице и обсуждали проведённые дуэли. После всего это ещё и стали лучшими друзьями, а Микки даже тренировал Артуро. Феноменальная история, которая никого не может оставить равнодушным.

— Нокаут Пакьяо в четвёртом бою с Маркесом — самый страшный в истории бокса?

— Для меня — точно. Очень ждал этот поединок, смотрел за ним в прямом эфире. Любопытно, что после его окончания в сети появилось видео, где Маркес нокаутировал 64 разных спарринг-партнёров в ходе подготовки к этой дуэли. Это лишь подтверждает, насколько здорово работали в команде мексиканца и как досконально они разобрали Пакьяо.Также можно вспомнить победы Деонтея Уайлдера, не раз отличавшегося жестокими нокаутами. Для одного из его противников это закончилось смещением позвонков в шейном отделе. Яркими финишами отмечались и другие звёзды тяжёлого веса — Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри.

— На данный момент одним из самых обсуждаемых является возможный объединительный бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Если бы у вас был выбор, вы бы хотели посмотреть эту битву или реванш чемпиона WBA c Саулем Альваресом?

— Честно, не хотел бы, чтобы этот поединок произошёл в обозримом будущем. Возможно, чуть позже. Сейчас у Бивола и Бетербиева нет необходимости сражаться друг с другом, они могут биться с иностранцами, таким образом, ещё больше укрепляясь на международной арене. Мне было бы гораздо интереснее увидеть дуэль Артура с Саулем или реванш между Дмитрием и Канело.

— Но ведь Бетербиеву в 2024 году будет уже 39 лет. Конец карьеры не за горами.

— Да, Артур — возрастной спортсмен, но по-прежнему находится в потрясающей форме. Однако в их возможной схватке считаю фаворитом Дмитрия. Безусловно, Бетербиев очень сильно бьёт и остаётся опасным вплоть до последних секунд дуэли, но Бивол способен держать удар, здорово подстраиваться под оппонента, а его серии ударов способны стать ключом к победе.

— У Альвареса есть шансы в реванше с Биволом?

— Мне кажется, нет.