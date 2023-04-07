«В последний раз казалось, что боролся как Хабиб»: Вахитов о переходе в MMA, кулачных боях и реванше Перейра — Адесанья

Кикбоксинг подразумевает работу в клинче, выполнение скруток и подсечек, поэтому такие элементы борьбы, как проходы за спину, даются легко, заявил в интервью RT экс-чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов. По словам спортсмена, он рассматривает возможность перехода в смешанные единоборства и уделяет много внимания тренировкам по грэпплингу. Артём также рассказал, намеревался ли он подавать иск против промоушена, почему не планирует выступать в кулачных боях и из-за чего Исраэль Адесанья проиграл Алексу Перейре в UFC.

— В феврале вы провели первый поединок с сентября 2021 года и победили Паскаля Туре на турнире Muaythai Factory. Перед боем вы называли француза не самым удобным противником. Что скажете о нём после шоу?

— Перед этой схваткой у меня была длительная пауза в карьере. Бывали и больше, но тогда это было связано с травмами. Я соскучился по боям, по острым ощущениям. В России я не боксировал десять лет. И было очень приятно вернуться в родные края, подраться в Кемерове.

Туре — непростой оппонент: высокий, длинные руки, ноги. В основном он работает в стиле муай-тай — подключает колени. В принципе, я всегда бился с рослыми соперниками. Мне это было даже удобнее.

— Но ведь разница в антропометрии, в длине рук зачастую становится ключевой в боевых искусствах.

— Высокие бойцы обычно менее координированы. Да, они опасны, и длина конечностей действительно является важным фактором. Кроме того, попасть коленом по менее габаритному противнику им гораздо проще. Но для меня было удобно, что при этом они менее подвижны. Я стараюсь много передвигаться, раздёргивать соперников, проводить комбинации, поэтому преимущество в скорости для меня играет важную роль. Со спортсменами моего роста мне не так комфортно.

— Какие впечатления остались после битвы?

— Есть чувство, что не набоксировался. В последнее время бился в титульных поединках. Начинал включаться где-то со второй трёхминутки. И в этот раз произошло то же самое: первую провёл в разведке, потом стал набирать обороты. В итоге где-то двух раундов мне и не хватило. Думаю, в четвёртом мог финишировать Туре. Надо было включаться раньше, но не смог перестроиться.

— В первом раунде показалось, что Туре достал вас. Вы действительно были немного потрясены?

— Нет, такого не было. Я обычно провожу стартовый отрезок в таком ключе: много защищаюсь, мало бью, прощупываю дистанцию. Если соперник куда-то попадает, то максимум по защите. А уже со второй трёхминутки начинаю включаться.

— В вашей профессиональной карьере вы ни разу не уступали нокаутом. Были случаи, когда понимали, что от этого вас отделяет буквально одно попадание?

— Думаю, таких моментов не было. Не припомню такого, чтобы меня настолько потрясали, что я был готов встать на колено или находился на грани нокаута. Но были случаи, когда мог отказаться от продолжения боя из-за травмы. Очень непросто, когда во втором раунде повреждаешь руку в нескольких местах, а тебе нужно провести пять. И при этом не дать оппоненту почувствовать это, не подавать вида.

Такое произошло в битве с Донеги Абеной — пятая защита титула. В перерыве подошёл к тренеру и говорю: «Виталий Викторович (В.В. Миллер. — RT), не могу ни защищаться, ни бить». Но он нашёл нужные слова и настроил меня на продолжение боя. Потом несколько минут я провёл будто в тумане, потерял счёт раундам. А когда очнулся, оставалось провести последний. Тут уже сниматься было поздно.

Что касается нокдаунов, то за карьеру я лишь однажды оказывался на полу. Схватка проходила по правилам тайского бокса. Но у меня не было ни сотрясения, ни чего-либо серьёзного — просто потерял равновесие после пропущенного удара.

— Расскажите о Muaythai Factory. Почему после такого длительного простоя решили выступить именно в шоу этой организации?

— Если говорить о профессиональном тайском бое, то это единственная лига в России, которая регулярно проводит крупные турниры. В среднем масштабные шоу проходят где-то раз в год. На них определяются победители Гран-при в разных весовых категориях. Битвы очень интересные, зрелищные.

Второго февраля как раз определялись триумфаторы соревнований. И организаторы решили разбавить муай-тай поединками по кикбоксингу. Помимо меня, там выступали Дмитрий Меньшиков и Бейбулат Исаев. Думаю, у Muaythai Factory светлое будущее. Хотелось бы поблагодарить за поддержку Дмитрия Николаева и компанию «Стройсервис». Все мы понимаем, что без финансовых вложений никаких турниров не было бы.

— Кикбоксинг-промоушен Glory разорвал отношения с российскими бойцами ещё в июне 2022 года. Почему ваш простой так затянулся?

— За это время мне поступали предложения от организаций из разных видов спорта — бокс, MMA, кикбоксинг. Лично я не веду переговоры с лигами — этим занимаются менеджеры. Где-то не сошлись по гонорарам, где-то были иные причины.

— В прошлом году вы говорили, что летали в Сингапур, разведывали обстановку относительно перехода в ONE FC. Не сложилось?

— Пока немного другие планы относительно развития карьеры. Но если от ONE FC поступит достойное предложение — почему нет? Сейчас нахожусь на пике — мне 32 года, необходимо ловить момент и биться как можно чаще.

— Ваши планы связаны с выступлениями в России или за рубежом?

— В основном контактируем с иностранными лигами. Рассматриваем варианты и по MMA, и по кикбоксингу. Но это не говорит о том, что выступления в России меня не интересуют. У нас много очень серьёзных промоушенов по всем видам единоборств. Если будут привлекательные условия, готов рассмотреть и эту возможность.

— За исключением Glory и ONE FC, есть площадки, где профессиональные кикбоксёры могут активно выступать и неплохо зарабатывать?

— Тот же Muaythai Factory. Также есть RCC Fair Fight, где наши ребята из Кузбасса очень часто дерутся. Я лично несколько раз присутствовал на шоу. Поединки очень захватывающие и зрелищные. В ноябре прошёл первый турнир под эгидой ФКР ПРО, на котором бился Владимир Минеев. Это проект Бату Хасикова и Камила Гаджиева. На этом всё. Как видите, кикбоксинга у нас не так много, как хотелось бы.

— Вы признавались, что вас очень разочаровало, каким образом Glory избавился от бойцов из России. На ваш взгляд, у лиги был иной выход из ситуации?

— У меня не было агрессии или злости по отношению к боссам Glory, скорее было обидно. Лично я выступал там на протяжении десяти лет, владел чемпионским титулом. Меньшиков и Ульянов были первыми номерами своих дивизионов и должны были вскоре драться за пояса, а я готовился к защите. И за неделю до моей схватки с Луисом Таваресом мне говорят, что соперник отказывается от боя.

Тогда не придал этому особого значения. Попросил перенести поединок и найти другого противника. Но спустя некоторое время узнаю, что трофей будет разыгрываться между Таваресом и Сергеем Маслобоевым. Но и эта схватка так и не состоялась.

В Glory называли странные причины своего решения: мол, из-за проблем с логистикой мы не сможем приехать на турнир, нам не смогут заплатить. Хотя проблем с этим у нас не было. Я понимаю, наверняка на промоушен оказывалось давление со стороны общественности, правительства. Но это их дело. Мы двигаемся дальше. Возможно, это будет способствовать развитию в другом направлении.

— На тот момент сколько боёв у вас оставалось по контракту?

— Два-три.

— Как чемпион вы получили какую-либо денежную компенсацию за досрочный разрыв соглашения?

— Какие-то минимальные средства. Безусловно, значительно меньше, чем полагалось по контракту. Менеджер общался с организаторами, договаривались о сумме.

— Не планировали подавать иск на Glory из-за сложившейся ситуации?

— Были разговоры по этому поводу. Но предпочли решить всё мирным путём.

— С того моменты вы больше не контактировали с представителями промоушена?

— На протяжении десяти лет мы очень плотно общались и с основателем Glory Пьером Андюраном, и с матчмейкерами, и с другими представителями организации. И сейчас ничего не изменилось. Иногда переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками, днями рождения.

— В настоящий момент всё больше международных спортивных организаций начинают допускать россиян к выступлениям. Не думаете, что скоро это сделает и Glory?

— Вполне возможно. Сейчас нахожусь в зале Superpro. Сюда приезжают ребята, выступающие в разных лигах — в том же Glory. И все недоумевают, как можно разорвать контракты с действующими атлетами, с чемпионами по каким-то политическим соображениям.

— В одном из интервью вы говорили, что серьёзно подумаете, прежде чем возобновлять сотрудничество с Glory. Вы по-прежнему придерживаетесь такого мнения?

— Будем смотреть. Если будут другие выгодные предложения, то в первую очередь будем рассматривать их. Что касается Glory — это часть моей жизни. Десять лет сотрудничества — очень серьёзно. Впредь будем заключать контракты на других условиях, чтобы избежать возникновения таких ситуаций, чтобы не остаться ни с чем.

— Вы говорили, что к вам проявляли интерес лиги по MMA, боксу, кикбоксингу, но ни разу не упомянули кулачные бои. Ранее вы заявляли, что этот вид спорта вас абсолютно не интересует. Почему?

— Несколько раз присутствовал на шоу российских организаций — Top Dog, Hardcore Fighting. Наблюдал вживую за тем, как молодые ребята крушат друг другу лица и ломают руки. Это точно не моё. Если я в перчатках несколько раз травмировался, то что будет там? После каждого удара ты больше переживаешь не за соперника, а за себя: неудачно пробьёшь — и получишь повреждение. Лоб, локти, таз — опасные места: одно попадание может перечеркнуть всю спортивную карьеру.

Сказал, что если мне предложат такой гонорар, получив который я смогу спокойно жить и больше ни о чём не думать, то соглашусь. Но проводить бои на голых кулаках за $100—200 тыс. не согласен.

— Ваш коллега Владислав Туйнов признавался, что делает это во многом ради увеличения популярности. Не думаете, что это серьёзно помогло бы вам в медийном плане?

— Не собираюсь заниматься этим ради хайпа. Во-первых, после одного поединка не прославишься. Нужно не только провести несколько схваток, но и вести себя вызывающе. Чтобы одни любили тебя, а другие ненавидели — как в случае с тем же Конором Макгрегором. Но я не готов играть какую-то роль ради популярности, набора подписчиков. Нужно быть самим собой, ведь рано или поздно подлог раскроется.

Вахитов о кулачных боях

— Сейчас кикбоксинг сильно уступает по популярности не только боксу и смешанным единоборствам, но и тем же кулачным боям. Как вы думаете, почему?

— В золотые времена кикбоксинга, когда на ходу был K-1, почти все знали известных представителей этого вида — Эрнесто Хуста, Реми Боньяски, Энди Хуга. Думаю, причина популярности заключалась в отсутствии конкуренции — больше было нечего смотреть. Сейчас же люди перенасытились. Да и лучшие бойцы мира боксировали в одной организации. Конечно, особенно людей привлекали сражения тяжеловесов, где всё могло завершиться после одного единственного попадания. Очень редко всё доходило до решения судей.

Лично я считаю кикбоксинг одним из самых зрелищных видов спорта в мире. Здесь высокая динамика, работа в стойке, ударная мощь, особенно если мы говорим о битвах тяжеловесов. Настоящее загляденье! Обидно, что сейчас везде говорится только об MMA, в то время как моё родное боевое искусство лишь изредка упоминается в СМИ. Хотя у нас множество известных атлетов как здесь, так и в тайском боксе. По муай-тай ребята регулярно занимают первые места в общекомандном зачёте на чемпионатах мира.

— Почему так происходит?

— Наверное, нет какой-то рекламы, популяризации, СМИ не уделяют внимания. Необходимо делать своих чемпионов, транслировать кикбоксинг, демонстрировать интересные поединки, проводить больше турниров, чтобы у людей была возможность познакомиться с этим видом. Если возвращаться к смешанным единоборствам, то в России множество лиг, уже появились даже промоушены поп-MMA.

— Вы говорили, что у вас было множество VHS-кассет с записями боёв по кикбоксингу начала 2000-х. Какие из них особенно врезались в память?

— В те времена моим любимым бойцом был Эрнесто Хуст. Посмотрел множество схваток с его участием. Его лоу-кики были великолепны. С их помощью он добился не одной победы. Наверное, самым эпичным был его поединок с Бобом Саппом. Голландец доминировал на протяжении долгого времени: много попадал, отправлял соперника в нокдаун. Но потом пропустил один удар — и всё развернулось в другую сторону.

— Недавно вы публиковали видео в социальных сетях, на котором практикуетесь в грэпплинге. Это намёк на ваш возможный переход в MMA?

— На протяжении двух-трёх месяцев мы иногда занимаемся борьбой. В основном это для общего развития. Как я говорил, после ухода из Glory не так много вариантов продолжения карьеры в кикбоксинге, при этом в MMA множество возможностей. Если будет хорошее предложение, необходимо быть готовым совершить переход в смешанные единоборства.

— С кем вы работаете над борьбой?

— К нам в зал часто приходит Григорий Донцов — мастер спорта международного класса по самбо. Показывает какие-то приёмы, работает с нами. В Таиланде два раза в неделю занимаемся с ребятами из Бразилии. Они демонстрируют всевозможные фишки из джиу-джитсу. Повторюсь, в первую очередь это интересно для саморазвития. Но если появится конкретика относительно карьеры в MMA, то собираюсь провести масштабный сбор в Дагестане.

— Понятно, что в стойке вам будет сложно найти достойного конкурента в смешанных единоборствах. На сколько по десятибалльной шкале вы бы оценили свои борцовские навыки на данный момент?

— Не думаю, что это один или два балла, но точно не более пяти. В последний раз мне вообще казалось, что я боролся как Хабиб Нурмагомедов (смеётся). Так или иначе, кикбоксинг также подразумевает работу в клинче, выполнение скруток, подсечек. Поэтому некоторые элементы мне сейчас даются легко — те же проходы за спину. Это я уже знаю и оттачиваю на протяжении долгого времени.

— В своё время из кикбоксинга в MMA собирался переходить Рико Верхувен, но ограничился одним боем. Если вы всё же решитесь сделать это, будете ли рассматривать возможность возвращения в свой родной вид или посвятите всего себя новому, как тот же Алекс Перейра?

— Безусловно, если пригласят в UFC, то нужно будет дальше развиваться в этом направлении. Совмещать кикбоксинг и MMA сложно. Нет, я ни в коем случае не буду меньше заниматься в стойке. Как мы видим, в смешанных единоборствах преобладает кикбоксинг. Людям нравятся нокауты, красивые попадания. Поэтому ударникам легче обрести популярность. Тот же Дэниел Кормье хоть и является базовым борцом, преимущественно работает в стойке, потому что понимает, насколько это зрелищно и как это ценится фанатами.

В то же время, если бы контракт с Glory не был разорван и появилась возможность выступать там, переход в MMA не рассматривал бы. Продолжал бы защищать пояс.

Вахитов о переходе в ММА

— В комментариях некоторые уже пишут, что вы собрались за Алексом Перейрой в UFC. Это ваша цель?

— Не ставлю перед собой такую задачу. Конечно, хотелось бы снова сразиться с ним. Перейра очень хорошо зарекомендовал себя там, проводя почти все поединки в стойке. Ранее мы с ним боксировали дважды и мне было несложно. Если немного поработать, можно успешно выступать и добраться до этих вершин, встретиться с ним уже по правилам MMA. Мне было бы очень любопытно подраться как с Алексом, так и с тем же Исраэлем Адесаньей.

Хотя с Перейрой мы хорошо общаемся. Буквально на днях списывались с ним. Интересовался, как у него проходит подготовка. Он сейчас находится в Майами, проводит весогонку. Пожелал ему удачи в реванше с Адесаньей.

— Вы бы назвали схватку с Перейрой самой сложной в карьере?

— Трудно сказать. С Виталием Викторовичем мы очень хорошо разобрали его сильные и слабые стороны, подобрали ключи. Я бы скорее назвал Алекса самым неудобным оппонентом в моей карьере, потому что он очень высокий и при этом нестандартный. В кикбоксинге у него более 90% нокаутов, которые он добыл благодаря своему мощнейшему левому хуку. У него очень тяжёлые удары, ощущаются даже по защите.

Но тогда я очень хорошо подготовился. Были отличные спарринг-партнёры, тот же Роман Крыкля — чемпион ONE FC. Благодаря всему этому удалось здорово подстроиться под Перейру.

Также к неудобным отнёс бы Данио Илунгу. Бился с ним дважды. У него практически не было защиты, но он наносил удары из каких-то непонятных положений. Как шёл, так и бил. Очень сложно было драться с ним. С остальными всё было гораздо проще.

— За 30 лет MMA серьёзно эволюционировали, вследствие чего буквально каждый боец сегодня является универсалом. Особенно это заметно на соревнованиях любителей, где всех учат как работать в стойке, так и бороться. В связи с этим, успех Адесаньи и Перейры не может не вызывать определённое удивление. Как вы думаете, с чем он связан?

— Если брать российские лиги, то в них преобладают борцы. Спортсмены готовы делать всё возможное ради победы. Если надо, будут залёживать, постоянно прижимать к сетке, использовать свои сильные стороны. В тех же UFC и Bellator всё иначе. Конечно, олимпийские чемпионы по борьбе могут и засушить поединок, но даже они пытаются биться в стойке, показывать зрелище. Поэтому для ударника приоритетно идти именно туда.

Что касается Адесаньи и Перейры, то они оба хоть и выходцы из кикбоксинга, по стилю сильно отличаются. Исраэль — очень хитрый боец, который не будет лишний раз рисковать и зарубаться, если способен добиться успеха малой кровью. У него был отличный план на битву с Алексом. Но как говорил Майк Тайсон, он может рассыпаться после первого же пропущенного удара. Так всё и случилось.

— Как вы думаете, чем завершится четвёртый поединок между Перейрой и Адесаньей?

— Если бой продлится все запланированные пять раундов, то Адесанья выиграет по очкам. Если завершится досрочно, то только в пользу Перейры. Трижды он побеждал его и психологически будет намного сильнее. Думаю, в этот раз Алекс тоже преуспеет.

— Что помогло Перейре взять верх в предыдущем бою — грамотная стратегия или лаки-панч?

— Не думаю, что его план заключался в том, чтобы продержаться четыре раунда, а потом отправить соперника в нокаут. В концовке первого отрезка Адесанья очень здорово попал и чуть было не отправил его в нокдаун. В целом, Исраэль смотрелся лучше. Возможно, секундная расслабленность помешала ему добиться победы. Опустил руки, забыл об осторожности и пропустил. С таким соперником, как Перейра, нельзя терять концентрацию. Он опасен вплоть до последних секунд противостояния.

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— Но ведь в своё время Мухаммед Али провернул то же самое с Джорджем Форманом.

— Прошло слишком много времени и сейчас сложно сказать наверняка, так ли это было на самом деле. По словам Али, именно это он и планировал. Но не думаю, что то же самое хотел повторить Перейра.

— На ваш взгляд, почему Адесанья испытывает такие проблемы именно в боях с Перейрой? За исключением Яна Блаховича, в UFC он практически всех побеждал довольно легко. Разве что с Келвином Гастелумом ему пришлось напрячься.

— Думаю, злую шутку с Адесаньей сыграло то, насколько уверенно он смотрелся на протяжении всего боя. Когда ты доминируешь, ведёшь по очкам, разносишь противника, очень непросто сохранять концентрацию. Ментально Перейра очень сильный человек, настроен сражаться до последнего. Поэтому с ним всегда надо быть начеку.

И сейчас Исраэль находится в сложной ситуации. Он один раз расслабился и проиграл нокаутом, потом то же самое повторилось снова. И ментально ему очень непросто. Мне кажется, психологически ему очень сложно настроиться на бой с Алексом.

— Случалось ли в вашей карьере, когда вы винили себя за излишнюю расслабленность по ходу схватки?

— Конечно. В 2015 году проводил первый бой с Сауло Кавалари. Когда мы проводили битву взглядов, заметил волнение, страх в его глазах. Он очень нервничал, суетился. И это расслабило меня. На поединок выходил, как на обычный спарринг. Весь бой я вёл, понимал, что не проигрываю. Но не было азарта, адреналина, как обычно бывает. В итоге, раздельным решением победу отдали сопернику. После этого переосмыслил свой подход и понял, что так делать нельзя. Нужно быть сфокусированным до последнего.

— Перед первым боем вы отдавали предпочтение Адесанье, сейчас ставите на Перейру. Будь вы тренером Исраэля, какой бы совет дали ему перед этим турниром?

— Работать в том же стиле, но не позволять себе расслабленности. Атаковать с дистанции, не давать зажимать себя у сетки. Лучше немного побегать по октагону, заставить Перейру вымахаться. Не допустить пропущенных ударов.