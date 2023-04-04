Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения
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«Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для следующего выхода!» — написал Мокаев в соцсетях.
22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде.
На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. Он представляет Великобританию.
Ранее сообщалось, что Мокаев избежал тяжёлой травмы по итогам боя на турнире UFC.