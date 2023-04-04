Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения

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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев остался недоволен тем, что перед его последним боем в UFC появилась плашка, указывающая место его рождения в России.
Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для следующего выхода!» — написал Мокаев в соцсетях.

22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. Он представляет Великобританию.

Ранее сообщалось, что Мокаев избежал тяжёлой травмы по итогам боя на турнире UFC.

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