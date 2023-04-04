Экс-чемпиона мира по боксу Хана дисквалифицировали на два года за употребление допинга
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В феврале 2022 года после поражения от британца Келла Брука в допинг-пробе Хана было обнаружено запрещенное вещество остарин, сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
Отмечается, что боксёру удалось убедить комиссию, что прием данного вещества не был преднамеренным.
Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 6 апреля 2022 года.
Хану является серебряным призёром Олимпиады-2004 в Афинах в весовой категории до 60 кг, также британец владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На его счету 34 победы (21 нокаутом) и шесть поражений.
Ранее Объединённый мир борьбы (UWW) лишил призёра Олимпийских игр итальянского борца вольного стиля Франка Чамисо бронзовой медали чемпионата мира 2022 года за нарушение антидопинговых правил.