Экс-чемпиона мира по боксу Хана дисквалифицировали на два года за употребление допинга

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Бывший чемпион мира по боксу британец Амир Хан дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных веществ.
Экс-чемпиона мира по боксу Хана дисквалифицировали на два года за употребление допинга
  • Gettyimages.ru
  • © Nigel Roddis

В феврале 2022 года после поражения от британца Келла Брука в допинг-пробе Хана было обнаружено запрещенное вещество остарин, сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

Отмечается, что боксёру удалось убедить комиссию, что прием данного вещества не был преднамеренным.

Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 6 апреля 2022 года.

Хану является серебряным призёром Олимпиады-2004 в Афинах в весовой категории до 60 кг, также британец владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На его счету 34 победы (21 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее Объединённый мир борьбы (UWW) лишил призёра Олимпийских игр итальянского борца вольного стиля Франка Чамисо бронзовой медали чемпионата мира 2022 года за нарушение антидопинговых правил.

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