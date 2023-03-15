Борца Чамисо лишили медали ЧМ за допинг
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Проба была взята Международным агентством тестирования (ITA) на прошедшем в сентябре 2022 года в Сербии чемпионате мира, где итальянец завоевал бронзовую медаль, сообщается на сайте Итальянской федерации дзюдо, борьбы, карате и боевых искусств.
Отмечается, что положительный результат теста связан с употреблением вещества, вызывающего зависимость, в рекреационных целях.
Борец выступает в весовой категории до 74 кг. 30-летний спортсмен также является двукратным чемпионом мира, призёром мирового первенства и четырёхкратным чемпионом Европы.
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