Борца Чамисо лишили медали ЧМ за допинг

Объединённый мир борьбы (UWW) лишил призёра Олимпийских игр итальянского борца вольного стиля Франка Чамисо бронзовой медали чемпионата мира 2022 года за нарушение антидопинговых правил.

Проба была взята Международным агентством тестирования (ITA) на прошедшем в сентябре 2022 года в Сербии чемпионате мира, где итальянец завоевал бронзовую медаль, сообщается на сайте Итальянской федерации дзюдо, борьбы, карате и боевых искусств.

Отмечается, что положительный результат теста связан с употреблением вещества, вызывающего зависимость, в рекреационных целях.

Борец выступает в весовой категории до 74 кг. 30-летний спортсмен также является двукратным чемпионом мира, призёром мирового первенства и четырёхкратным чемпионом Европы.

Ранее украинскому гимнасту, олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву сократили дисквалификацию за мельдоний до двух лет.