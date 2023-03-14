Узнать больше

Украинскому гимнасту Верняеву сократили дисквалификацию за мельдоний

Короткая ссылка
Украинскому гимнасту, олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву сократили дисквалификацию за мельдоний до двух лет.
Украинскому гимнасту Верняеву сократили дисквалификацию за мельдоний
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или халатности», — написал спортсмен в соцсетях.

В послужном списке Верняева золото и серебро Игр-2016. Кроме того, он является чемпионом мира и четырёхкратным призёром мировых первенств, а также шестикратным чемпионом Европы и шестикратным призёром континентальных первенств. На счету украинца три золота и три серебра Европейских игр, два золота, серебро и три бронзы Универсиады.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку Европы по вольной борьбе Валерию Чепсаракову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить