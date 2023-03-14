Украинскому гимнасту Верняеву сократили дисквалификацию за мельдоний

Украинскому гимнасту, олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву сократили дисквалификацию за мельдоний до двух лет.

«Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или халатности», — написал спортсмен в соцсетях.

В послужном списке Верняева золото и серебро Игр-2016. Кроме того, он является чемпионом мира и четырёхкратным призёром мировых первенств, а также шестикратным чемпионом Европы и шестикратным призёром континентальных первенств. На счету украинца три золота и три серебра Европейских игр, два золота, серебро и три бронзы Универсиады.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку Европы по вольной борьбе Валерию Чепсаракову.