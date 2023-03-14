Чемпионку Европы по борьбе Чепсаракову дисквалифицировали на два года за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку Европы по вольной борьбе Валерию Чепсаракову.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Срок дисквалификации составляет два года и отсчитывается с 7 марта 2023 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Причина дисквалификации Чепсараковой — «наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и «использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода».

Чепсаракова является чемпионкой Европы 2013 года в весовой категории до 48 кг.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная Франции по вольной борьбе полностью состоит из этнических чеченцев.