Чемпионку Европы по борьбе Чепсаракову дисквалифицировали на два года за допинг
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Срок дисквалификации составляет два года и отсчитывается с 7 марта 2023 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.
Причина дисквалификации Чепсараковой — «наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и «использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода».
Чепсаракова является чемпионкой Европы 2013 года в весовой категории до 48 кг.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная Франции по вольной борьбе полностью состоит из этнических чеченцев.