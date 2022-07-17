Туйнов и Шелест не смогли выявить победителя поединка

Два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест не смогли выявить победителя поединка, который прошёл в рамках турнира Top Dog FC 15 по кулачным боям.

Поединок продлился все три раунда и закончился вничью. Отметим, что для обоих спортсменов это первый бой в карьере, который продлился все раунды.

В соглавном бою обладатель перстня за лучший нокаут года Марсель Ханов победил бывшего чемпиона в среднем весе Макса ВДВ Фёдорова единогласным решением судей. Для Ханова это первая победа решением судей в карьере. Ранее он побеждал только нокаутами.

Третий по важности бой между двумя бывшими претендентами на перстень Валерием Заботиным и Денисом Ураганом Дулой завершился вничью. Для спортсменов это была вторая очная встреча, в первом бою раздельным решением судей победил Дула.

Ранее Туйнов признался, что в будущем намерен совмещать выступления в кулачных боях с поединками по кикбоксингу.