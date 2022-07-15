Туйнов заявил, что получил предложение от Bare Knuckle FC

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Боец Top Dog FC Владислав Туйнов признался, что в будущем намерен совмещать выступления в кулачных боях с поединками по кикбоксингу.

««Хочется проводить две-три схватки на голых кулаках в год, а всё остальное время заниматься кикбоксингом. Безусловно, меня по-прежнему привлекает возможность биться в Kunlun Fight. В Китае у меня большая фанбаза, хотелось бы продолжать с ней работать. Если RCC Fair Fight согласен заключить контракт на неэксклюзивной основе, был бы рад параллельно выступать в России и Поднебесной. Осталось сойтись по условиям. Ведь это очень сильная и мощная лига. Всё это время я не переставал биться по кикбоксингу. За год я успел завоевать три титула чемпиона мира, выступить в мировых Гран-при в Европе. Что касается кулачных боёв, то есть предложение от всем известной Bare Knuckle FC», — сказал Туйнов в интервью RT.

Ранее Туйнов рассказал, как относится к решению известного кикбоксинг-промоушена Glory освободить от контрактов российских бойцов из-за событий на Украине.

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