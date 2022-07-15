Туйнов прокомментировал решение Glory уволить российских бойцов из-за ситуации на Украине

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Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов рассказал, как относится к решению известного кикбоксинг-промоушена Glory освободить от контрактов российских бойцов из-за событий на Украине.

«Слышал об этом. Честно, очень рад за ребят, потому что для них наконец закончилась эта волокита. На данный момент в России индустрия единоборств развита гораздо лучше, чем в Европе. Я говорю как об уровне конкуренции, так и проведения соревнований. Думаю, что с финансовой точки зрения спортсмены не пострадают. На родине они будут получать такие же деньги, на них будет очень большой спрос. Да и с квалифицированными соперниками проблем не будет», — заявил Туйнов в интервью RT.

Ранее спортсмен рассказал, сколько тратит на лечение после боёв на голых кулаках.

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