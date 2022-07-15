Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, сколько тратит на лечение после боёв на голых кулаках

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов ответил, какие суммы тратит на лечение травм после выступлений в кулачных боях.

«После каждого боя около 80 тыс. рублей трачу на лечение. И тех денег мне не хватило бы даже на реабилитацию. Мне пошли навстречу и сделали, наверное, более выгодное предложение, чем большинству спортсменов, находившихся тогда в ростере», — сказал Туйнов в интервью RT.

Он рассказал, что после дебютного поединка в Top Dog FC у него образовалась трещина кости, а на лечение ушло около 50 тыс. рублей.

«В эту сумму вошли физиопроцедуры, плазмолифтинг — из вены берут кровь, отделают её от плазмы. Это наш собственный антибиотик, который позволяет гасить очаг воспаления. Позволяет очень быстро восстановиться. Да, стоит недёшево, но результат максимальный», — отметил боец.

Также он признался, что второй бой также не обошёлся без травм.

«На левой руке невероятным образом опухли костяшки. Раздробился сустав указательного пальца. Сделали процедуру, а через два часа я уже видел большой результат. Опухоль начала сходить очень быстро», — добавил Туйнов.

Ранее боец ответил, почему решил не продлевать контракт с одним из крупнейшим кикбоксинг-промоушенов мира Glory.