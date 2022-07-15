Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, сколько тратит на лечение после боёв на голых кулаках

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Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов ответил, какие суммы тратит на лечение травм после выступлений в кулачных боях.

«После каждого боя около 80 тыс. рублей трачу на лечение. И тех денег мне не хватило бы даже на реабилитацию. Мне пошли навстречу и сделали, наверное, более выгодное предложение, чем большинству спортсменов, находившихся тогда в ростере», — сказал Туйнов в интервью RT.

Он рассказал, что после дебютного поединка в Top Dog FC у него образовалась трещина кости, а на лечение ушло около 50 тыс. рублей. 

«В эту сумму вошли физиопроцедуры, плазмолифтинг — из вены берут кровь, отделают её от плазмы. Это наш собственный антибиотик, который позволяет гасить очаг воспаления. Позволяет очень быстро восстановиться. Да, стоит недёшево, но результат максимальный», — отметил боец.

Также он признался, что второй бой также не обошёлся без травм. 

«На левой руке невероятным образом опухли костяшки. Раздробился сустав указательного пальца. Сделали процедуру, а через два часа я уже видел большой результат. Опухоль начала сходить очень быстро», — добавил Туйнов.

Ранее боец ответил, почему решил не продлевать контракт с одним из крупнейшим кикбоксинг-промоушенов мира Glory.

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