Туйнов ответил, почему отказался продлевать контракт с Glory

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов рассказал, почему решил не продлевать контракт с одним из крупнейшим кикбоксинг-промоушенов мира Glory.

«После того, как срок действия договора истёк, я получил ещё три предложения от Glory. Когда началась пандемия, руководство кормило обещаниями, что, как только ситуация с коронавирусом нормализуется, организуют бои. Говорили, мол, ждут меня. Я был готов сотрудничать, но впоследствии схватки так и не были назначены. Не хотелось сидеть на эксклюзивном соглашении и, остерегаясь штрафов, боксировать по любителям», — признался Туйнов в интервью RT.

По его словам, в промоушене не хотели идти на уступки, вследствие чего условия были крайне непростыми.

«Поэтому было решено не продлевать действующий контракт. Не было как желания проводить максимум по три боя за год, так и понимания относительно будущих перспектив», — добавил спортсмен.

Ранее Туйнов рассказал, когда сопернику удалось вывести его из себя.