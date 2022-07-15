Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, когда сопернику удалось вывести его из себя

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Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов рассказал, когда противник пытался вывести его из состояния равновесия в преддверии поединка.

«Я выступал на турнире в Германии, на тот момент мне было 16 лет. Противник был очень серьёзный. К этому моменту ему исполнился 31 год, он шёл на серии побед, три последние одержал с помощью ударов ногой с разворота и считался ярким проспектом в категории до 70 кг. Мы встретились на взвешивании. В ходе дуэли взглядов он подошёл ко мне максимально близко, но я не отступил, начал давить его взглядом. И когда морально я его переборол, он оттолкнул меня. Не стал реагировать на это, просто погрозил ему пальцем и сказал, что завтра ему будет сложно», — заявил Туйнов в интервью RT.

По его словам, после этого он оставил пост в социальных сетях, в котором пообещал нокаутировать оппонента, а спустя сутки осуществил задуманное.

«В третьем раунде я выиграл, отправил его в глубокий нокаут. Доказал, что, когда на меня начинают пытаться давить, я забираюсь человеку в голову, читаю его и разбиваю в ринге», — добавил боец.

Ранее он сказал, что поначалу кулачные бои напоминали цирк.

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