Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, когда сопернику удалось вывести его из себя

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов рассказал, когда противник пытался вывести его из состояния равновесия в преддверии поединка.

«Я выступал на турнире в Германии, на тот момент мне было 16 лет. Противник был очень серьёзный. К этому моменту ему исполнился 31 год, он шёл на серии побед, три последние одержал с помощью ударов ногой с разворота и считался ярким проспектом в категории до 70 кг. Мы встретились на взвешивании. В ходе дуэли взглядов он подошёл ко мне максимально близко, но я не отступил, начал давить его взглядом. И когда морально я его переборол, он оттолкнул меня. Не стал реагировать на это, просто погрозил ему пальцем и сказал, что завтра ему будет сложно», — заявил Туйнов в интервью RT.

По его словам, после этого он оставил пост в социальных сетях, в котором пообещал нокаутировать оппонента, а спустя сутки осуществил задуманное.

«В третьем раунде я выиграл, отправил его в глубокий нокаут. Доказал, что, когда на меня начинают пытаться давить, я забираюсь человеку в голову, читаю его и разбиваю в ринге», — добавил боец.

Ранее он сказал, что поначалу кулачные бои напоминали цирк.